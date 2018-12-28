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貴婦、小資族一出手　網購每週賣出百個歐系精品包

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年度高單精品榜　貴婦都在買（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩購物中心統計2018年起歐系精品包每週約可賣出1個，最高單65萬HERMES Togo牛皮柏金包。

記者洪菱鞠／台北報導

網購趨勢新發現，Yahoo奇摩購物中心觀察，台灣網友消費呈兩極化趨勢，除「每天都會用到」的平價民生必需品持續熱銷，高單的精品無論在訂單數或客單價上也皆有增長趨勢，2018年熱賣精品榜單中，以歐系精品包、瑞士錶、鑽石、黃金條塊等表現最亮眼。

根據Yahoo奇摩購物中心統計，2018年起歐系精品包每週約可賣出百個，大促如雙12期間搭超殺優惠更是每天賣出1個HERMES，其中最高單為65萬元HERMES Togo牛皮柏金包；其次受歡迎的精品包品牌是BURBERRY包款，又以後背包系列最熱銷。

精品錶方面，義大利奢侈品牌沛納海主打高檔腕錶，結合義大利設計風格與瑞士製錶技術，打造出極具現代感的軍用手錶，頗受好萊塢明星好評，今年雙12期間賣出的數量和金額皆是錶類中的Top1，其中最熱賣的是牛皮腕帶款。

年度高單精品榜　貴婦都在買（圖／業者提供）

▲鑽石在今年表現非常突出，尤其一克拉鑽戒業績彈跳最高。另外，壹台兩黃金條塊每天賣出至少5個。

另外，Yahoo奇摩購物中心首創訂金膨漲於雙11推出後，加上雙12持續加溫，帶動一克拉鑽戒業績彈跳最高，一顆一克拉約12萬8千元的蘇菲亞鑽石，消費者只需付9萬8千元就可以帶走，現省3萬，短短幾天就賣出10顆；壹台兩黃金條塊則是每天賣出至少5個，購買價位約落在5～6萬元間，由於2019年恰逢豬年，因此又以金豬款式最熱銷，而其他黃金手環單顆款式銷量表現也超越水準。

其他熱賣的精品還包括BURBERRY THE KENSINGTON 紅色短版風衣，銷售件數超過數十件，雙12期間被掃購一空；COACH 皮革/織紋波士頓包下殺均一價3,750的親民款精品包，雙12期間1天能賣出20幾個。

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關鍵字：網購,精品,Yahoo奇摩購物中心

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