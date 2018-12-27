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2018年末最後一波　5大電商特推跨年好物剁手都要搶

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網購業者搶攻2018年末最後一波採購商機（圖／記業者提供）

▲Samsung 於今年12月初新推出的白色Galaxy Note 9 旗艦機，原價30,900元，蝦皮跨年奇機價只要26,699元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻2018年末最後一波網購商機，5大電商特別針對跨年推促銷，蝦皮主打旗艦手機84折起，冬季鍋物生鮮全面下殺35折起；momo購物網與摩天商城祭出應景商品5折起；奇摩購物中心月光節特推跨年好物；PChome24h購物主打「0101慶元旦」限時促銷3折起；東森購物推自然美獨家全新組合課程，破天荒以3折挑戰最低價。

蝦皮購物針對喜愛3C手機相關產品的消費者，於12/28 12:00至12/31 11:59推出「跨年夜奇機降臨」活動，包括iPhone XS、iPhone XR、iPad、OPPO、華為手機及平板，指定機種優惠84折起；全新上市的Samsung白色Galaxy Note 9，原價30,900元，跨年奇機價只要26,699元。此外，天氣預報跨年夜將會又濕又冷，12/31前另推出「冬季鍋物生鮮聯合慶」，全面下殺35折起，安格斯凝脂五花牛肉片、原色細嫩鯛魚片等生鮮，只要銅板價99元，消費滿699元再現折70元。

網購業者搶攻2018年末最後一波採購商機（圖／記業者提供）

▲Grace gift美少女戰士月光仙子緞帶雨靴，加贈限量變身器摺疊傘。（圖／奇摩購物中心提供）

奇摩購物中心月光節再度於12月底登場，眾多日常生活用品低至1元起，促銷活動僅限有3天，不過這次時間正好接近跨年，因此專區特別推薦多款「跨年都在搶」好物，像是下雨天也不怕雙腳淋濕的美少女戰士月光仙子緞帶雨靴，另加贈限量變身器摺疊傘，讓你跨年美美變身去跑趴；拆封即快速產生溫度的暖暖包，可以24小時把溫暖帶著走；山頂鳥上衣、外套則有抗溫差940元起再92折。而整檔活動將至12/28止。

富邦媒旗下momo購物網、momo摩天商城兩大平台即日起祭出多項應景商品下殺5折起，主要可分為「戶外跨年」、「室內玩樂」，前者如自拍棒、廣角鏡、穩定器等3C配件；後者以桌遊與電玩遊戲為主，如指力拳擊機桌游、switch遊戲片超級瑪利歐派對及任天堂明星大亂鬥等多人遊戲，不論在家開趴或戶外跨年，都能滿足消費者需求，預估可望帶動相關商品買氣成長約3成。由於今年跨年連假為期4天，看準許多民眾會規劃旅遊計畫，另祭出國內住宿優惠999元起。

網購業者搶攻2018年末最後一波採購商機（圖／記業者提供）

▲Nintendo Switch《精靈寶可夢》主機超值組，原價12,770元，限時特價12,680元。（圖／PChome24h購物提供）

看好跨年4天連假商機，PChome24h購物自12月28日至1月2日祭出「0101慶元旦」限時促銷，精選跨年必備商品、年終犒賞好禮全場下殺3折起，人氣商品包含Nintendo Switch《精靈寶可夢》主機超值組特價12,680元、現貨免預購；iPhone 8 Plus 256G原價31,100元、限時狂降1,612元；SHARP車用除菌離子清淨機原價4,990、限時特價2,990元；Dyson V10無限吸塵器狂降3,000元等，12月31日至1月1日還將加碼祭出全站跨年85折折價券紅包，單筆消費滿3,600元可登記抽「乃木坂46台北演唱會2019」雙人票，限量50組 ，刷指定銀行信用卡再享最高14%回饋。

美美迎接新的一年，東森購物特推「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」獨家全新組合課程，包含自然美專利肌膚檢測專業諮詢、自然美獨創手技深層清潔護理、天使V臉手技按摩護理、驅黑美眸重現特殊護理、自然美賦活煥采水潤手技按摩護理和NB-1肌膚3通抗老活膚臉部護理，共3堂，破天荒以3折挑戰最低價，原價15,300元，東森價只要4,980元，語音訂購或網路下單再折100，為回饋會員，再送自然美鑽石級會員電子優惠，凡購買非活動優惠產品一律享8折。

東森電視購物首賣自然美NB1獨家課程（圖／業者提供）

▲東森 自然美推出「自然美NB-1天使重生煥顏課程專案」獨家全新組合課程。

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關鍵字：網購,跨年,蝦皮,奇摩購物中心,momo

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