最狂老顧客訂90萬「HERMES」　不付錢迷昏老闆娘取貨

▲女子疑似將老闆娘迷昏後要員工將精品搬上車。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

1名女子日前在北市1間精品店，訂購了愛馬仕、香奈兒等名牌包以及飾品，沒想到24日上門取貨時，疑似拿不明藥物給老闆娘服下，讓老闆娘昏沉睡去，又對店員佯稱「錢已經付過了」，要店員將東西直接搬上車，臨走時還拿走老闆娘桌上的iPhone手機，老闆娘清醒後氣得報警處理。

警方調查，這間位於西門町的精品服飾店，有替客人代購商品的服務，而37歲的林姓女子常常光顧40歲的蔡姓女老闆，12月初林女向蔡姓女老闆訂購一批約90萬的愛馬仕、香奈兒等9個名牌包以及飾品等店家因對方是多年的老顧客，不疑有他收單代購，但沒想到24日下午林女上門取貨竟將蔡女迷昏。

蔡女事後回憶起表示，林女當時一踏入店內就對蔡女說，「你最近有瘦了耶」，蔡女回答，「對阿，有有再吃減肥藥」。

林女直接從包包掏出一顆藥說「這個很有效，是純植物萃取的」，沒想到蔡一服下後沒多久，便趴在桌上睡著了，而林直接對店內員工說「我錢已經付了」，你們幫我搬上車就可以了。

▲女子疑似將老闆娘迷昏後還趁機摸走老闆娘手機。（圖／畫面翻攝爆料公社）

店員隨即將東西搬上車，但林竟然還不滿足，直接將昏睡的蔡女放在桌上的手機「摸」走，直到老闆娘醒來後發現已經來不及，氣得到派出所提出告訴，並且在臉書社團《爆料公社》PO文尋求幫忙。

而PO文者表示，報案時才知道這名林姓女子是「詐欺慣犯」，還對店家說自己在板橋江翠國中當過芭蕾舞老師，平時有2個小孩，讓店家氣得直呼「實在很過分」。