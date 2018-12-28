走5步慘遭輾捲車下！西裝男紅燈闖斑馬線　「帝王條款」掀論戰

記者葉國吏／綜合報導

一場車禍引起網友論戰。新北市一位41歲男子，在27日上午6時許，趕著搭捷運上班，行經新北市蘆洲區中正路、三民路口時，在斑馬線上遭右轉的公車撞倒輾過。車禍當下監視器畫面被網友PO出，引發論戰。

從監視器畫面中可以看到，男子走上斑馬線前看了左方來車，疑似確認無車後才往前走。豈料在斑馬線上才踏出5步，就被一輛右轉的公車直接撞上，男子當場被右前輪輾過、捲入車下。男子小腿骨折，緊急送往淡水馬偕醫院救治後無生命危險。

▲西裝男闖紅燈被公車輾過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

監視器影片曝光後有網友痛批「三蘆地區的客運，路上開車都這死德行」、「太離譜了，想殺人嗎？」、「 轉彎開那麼快是要殺人？反正在台灣開車撞死人不會怎樣」、「轉彎都要放慢～ 還是職業駕駛 最基本的都不懂⋯」。

不過也有網友替司機護航說「大車真的死角多，沒開過的人真的不知道，開車要更緊慎小心，用路人也是。」、「行人違規在先」、「有的人自己不守秩序以為行人最大，眼睛長在頭頂不用看路況的還蠻多的！」

根據《道路交通安全規則》規定，車輛若是行經行人穿越道，碰上行人穿越斑馬線時，無論有沒有指揮人員指揮、號誌指示等，全都必須優先禮讓行人通過，違者可處1200元至3600元罰鍰；至於行人未依號誌指示穿越斑馬線，違規可處300元罰鍰，只是罰錢事小、出意外事大，千萬不要因一時貪快而斷送性命。

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