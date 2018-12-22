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「金錢豹酒女撞死人」判賠1068萬　烘焙師家屬：讓她記住一輩子

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地方中心／台中報導

台中金錢豹酒店小姐顏子娠酒駕闖紅燈又無照拉K撞死，事後還和友人將車子推進暗巷內，企圖掩飾犯行，全案經過2次上訴以後，合併執刑9年6月定讞。另外民事部分，台中地院審理後，判顏女應賠償陳父、陳母共1068萬元，其餘3人與顏女撞死人行為無因果關係，免負連帶賠償責任。

金錢豹酒駕女顏子娠。（圖／翻攝顏子娠臉書）

▲金錢豹女酒駕撞死烘焙師。（圖／資料照／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

顏子娠去年11月14日凌晨，吸毒後到金錢豹酒店上班，喝完威士忌，酒後開車載2個朋友，途中撞死騎車的陳姓烘焙師，擔心早有多次酒駕紀錄被吊銷駕照、坐牢，3人肇逃結果車子壞掉，被警方追到，還換位子謊稱駕駛另有其人，由2名友人推車企圖滅證。

台中地院一審依吸毒、酒駕肇事致死，判處7年6月，肇逃判2年8月，合併應執行9年6月徒刑。全案上訴至二審後，台中高分院仍維持原判。而顏子娠近日放棄上訴，全案合併判處9年6月徒刑定讞，目前已發監執行。

民事部分，法官認為顏女需負擔損害賠償責任，陳父、陳母請求的各500萬慰撫金屬適當，加上他們雖有房產，但都是自住，並非有租金或其他利息收入，因此請求撫養費有理判顏女需賠陳父533.6萬元、陳母534.6萬元，全案仍可上訴。

對此，死者陳男的姊姊就曾提到，雖然這次事件比起那些終生傷殘的家庭，看著肇事者逍遙法外的痛苦，真的不算是罪大惡極，但還是盼來了正義。同時在知道此次判決後，她接受《蘋果日報》採訪時也表示，「刑事和民事，會綁她一輩子，讓她一輩子記住，不會再犯錯，也藉此提醒喜歡酒後開車的人，不要再以身試法了。」

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關鍵字：金錢豹,無照,闖紅燈,酒駕

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