醫師開不實診斷書供詐領健保　檢批「惡性重大」求刑4年



▲醫師吳正峯開不實診斷書供人詐領健保24萬，遭到檢方起訴求刑4年。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／台北報導

台籍醫師吳正峯在深圳開設耳鼻喉科診所，自2014年開始開立177件不實診斷證明書，讓病患返台向健保署申請核退健保補助費用，共詐領24萬元。台北地檢署28日依詐欺取財、偽造文書罪將他起訴，且因他對案情有所推諉，避重就輕，存有僥倖之念，惡性重大，檢方特別請求法院從重量處有期徒刑4年。

健保署審核民眾申請國外醫療費用補助時，發覺吳正峯診所出具的診斷證明文件記載就醫時間，吳明明人在台灣，不可能在深圳親自看診，經媒體披露後，北檢主動剪報分案，由林易萱檢察官指揮廉政署偵辦。

檢廉查出，吳正峯於2007、2008年間在大陸取得醫師執照，並於2013年間在大陸廣東省深圳市開設「吳正峯耳鼻咽喉科診所」。從2014年起，因向病患收取較高醫療費用，為吸引臺灣民眾就診，主動為一般因感冒、腸胃炎或攜帶幼兒施打疫苗、領取旅遊備用藥品的台灣民眾，開立急性腰椎間盤突出、痛風、急性尿道炎、急性膀胱炎、猩紅熱、急性中耳炎、胃潰瘍、急性化膿性點扁桃腺體炎或高燒39.5至40度等重大緊急病症的不實診斷證明，供民眾於返台時，向健保署詐領國外醫療費用補助。

檢察官蒐集、過濾眾多可疑申請健保補助文件，比對吳及就醫民眾相關入出境紀錄，並持續約談在大陸工作、生活的國人共計53人返台說明就醫經過後，查出吳開立不實診斷證明共計177件，民眾持以詐領健保署醫療補助金額已達24萬元，嚴重背離全民健保所設國外醫療補助金，原為使國人於境外發生特殊或緊急重大傷病時，能安心就醫的制度設計初衷，至於詐領的54名台人則已全數繳回補助，均獲緩起訴處分，期限2年。