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夜店撿屍正妹！她哭喊掙扎「不要這樣對我」　渣男最後竟免關

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▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲小美在夜店遭撿屍。（圖／pixabay）

地方中心／台南報導

台南一名王姓男子在夜店外撿屍小美（化名），居然趁對方酒醉意識不清把人帶到飯店性侵得逞，期間還不顧小美掙扎「不要這樣對我」。台南地院審理後認為，雙方已經達成和解，考量王男沒有前科，因此依乘機性交罪判處1年10個月有期徒刑，緩刑5年。

判決書指出，王姓男子2018年4月28日在夜店門口搭訕詢問小美是否欲找計程車，接著將人扶到車內載往飯店，再把對方的褲子、鞋子全脫了強壓床上性侵得逞，最後獨自離開現場。小美酒醒後立即打電話給朋友哭訴遭性侵，全案曝光。

小美在法庭上哭著說，「等我有意識時，我已經在房間內，當時我聽到我的手機在響，他把我壓在床上，不讓我去接電話，後來我只知道他脫我的鞋子，我拜託他不要這樣對我，我就沒有意識了。我有推他，但是我酒醉我推不動，我有告訴他不要這樣對我。當我醒來時，我發現我的褲裙跟內褲都被脫掉了，我發現我被性侵。」

法官審理後認為，剛滿20的王姓男子犯後坦承全部犯行，且已經以42萬5千元達成和解，因此依乘機性交罪判處1年10個月有期徒刑，緩刑5年；為了能讓他深切記取教訓，建立正確的法治觀念，應於判決確定翌日起3年內，向檢察官指定的政府機關等機構或團體，提供120小時義務勞務，及接受法治教育40小時，緩刑期間付保護管束。

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關鍵字：夜店,撿屍,性侵,緩刑

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