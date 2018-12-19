踹斷鍊子驚見老公與小三同框！　正宮重金聘友「當她鄰居」達陣

▲正宮重金聘友抓猴拍照，被告妨害秘密。示意圖與本案無關。（圖／達志影像）

地方中心／高雄報導

高雄一名孔姓人妻懷疑丈夫與小三在外同居，為取得丈夫通姦證據，出資3萬6000元聘請在徵信社上班的陳姓友人入住同棟大樓加以查探，在確認丈夫與小三同在屋內後破門進入，果然拍到丈夫通姦證據，卻反遭丈夫控告妨害秘密罪，橋頭地院審理後，判孔女及陳姓友人有期徒刑2月，可易科罰金。

判決書指出，孔女因發現丈夫外遇，在外與小三同居，為取得通姦證據，便出資3萬6000元委託陳姓友人進入同棟大樓監視丈夫。

某日晚間，陳男確認孔女丈夫及小三同在屋內後，隨即通知孔女到場，並破門而入，果然拍到丈夫與小三裸露之胸部、背部及大腿等身體隱私部位的照片。

事後，孔女丈夫以侵入住宅及竊錄他人身體隱私部位提告。他指稱，租屋處的房門上有鍊子，整個都被弄斷，且當時有「碰」的一聲，孔女及陳男是踹門強行侵入。陳男則辯稱，當時屋門沒鎖，直接開門就能進到屋內，並非侵入。

法官審理後認為，孔女2人的行為確實嚴重侵害告訴人的個人隱私，並造成身心難以抹滅的傷害，因此依妨害秘密罪判2人2個月有期徒刑，如易科罰金6萬元。

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