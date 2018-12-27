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影／錢進來了！郭台銘送韓國瑜500萬大紅包　吳芳銘證實：收到了

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，鴻海集團董事長郭台銘送上500萬大紅包，希望能用在公益、慈善的項目上，高雄市農業局長吳芳銘證實，款項已經收到，會用來購買農漁產品，希望能幫助農民，也能救助弱勢團體。

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

原本郭台銘要參加25日的就職典禮，不過因行程無法趕上，決定改成送給韓國瑜500萬元吳芳銘則把這筆款項分配，用來購買農漁產品，並分送給弱勢團體，讓這份心意能傳遞給更多人，吳芳銘27日證實錢已經收到了。

吳芳銘說，鴻海在確認高雄市帳戶後，就馬上把錢轉入，希望用在對於公益、慈善和教育有關，農業局會著手進行食農教育及採購農漁產品捐贈給弱勢團體，採購一些價格比較偏弱的蔬果，這樣能幫助弱勢團體，農民又可賣到更好的價格，發揮的效果更好。

吳芳銘認為，台灣的農產品大都靠氣後來決定價格，若當年天氣好，沒有什麼颱風，雖然農產品豐收，但價格就會崩落，因此需要瞭解農產品的供需量，不僅是高雄、台灣，更要了解個亞洲或世界農產品的產季及產量。

吳芳銘舉例，農產品外銷，要看當地有無相同的產品，以免屆時運到，才發現當地是盛產期，價格當然打不贏人家。

▲▼郭台銘出席癌醫中心感恩晚會。（圖／記者張一中攝）

▲郭台銘。（資料照／記者張一中攝）

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關鍵字：吳芳銘,韓國瑜,郭台銘

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