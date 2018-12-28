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Netflix原創皇室電影《聖誕王子：皇家婚禮》夢幻登場

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聖誕節不免俗地一定要看一些充滿耶誕氣息的電影啊！去年大受歡迎的Netflix聖誕電影《聖誕王子A Christmas Prince》在今年聖誕節推出續集《聖誕王子：皇家婚禮》，不能出國感受聖誕氛圍的快一起進入白雪夢幻的愛多維亞國度，與即將登基成為一國之王的的帥氣王子相遇、再來個中古世紀莊嚴偉大的教堂式婚禮！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

去年，《聖誕王子A Christmas Prince》推出便廣受全球觀眾歡迎，今年推出續集《聖誕王子：皇家婚禮》延續第一集的故事，女主角 Amber 與父親一同前往愛多維亞，準備即將到來的婚禮，並在聖誕佳節期間與王子 Richard 走向了紅毯的另一端。原以為這一切就是從此過著幸福快樂的結局，沒想到當上皇后所要面臨的種種任務以及皇室的繁文縟節讓她開始懷疑自己是否不是當皇后的料！

同時，即將登基的Richard又必須面對成為國王後日理萬機的繁忙公事以及關乎國家未來命運的政治與經濟危機。在聖誕夜一起享受夢幻的白雪場景和歐洲皇室的華麗與歡樂的聖誕氣息吧！

※編輯：Tiffany Leu VOGUE.TW | 來源：Netflix

（完整文章請看VOGUEme.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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