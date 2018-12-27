　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ Mike Levy,美國一名父親搭飛機陪空服員女兒在機上度過聖誕節。（圖／翻攝Mike Levy臉書）

▲ 乘客里奇（Mike Levy）在機上得知哈爾（Hal Vaughan）的故事後，決定來張自拍並分享故事到臉書上。（圖／翻攝Mike Levy臉書

國際中心／綜合報導

美國1位父親哈爾（Hal Vaughan）因為思念正妹空服員女兒沃恩（Pierce Vaughan），決定搭乘達美航空從佛羅里達（Florida）底特津，以及底特津飛往麻薩諸塞州（Massachusetts）的班機，在機上陪伴女兒歡度聖誕節。哈爾旁邊的男乘客里奇（Mike Levy）也在得知這段溫馨的小故事後，感動地與哈爾合照，並分享到臉書上祝他們聖誕快樂！

根據Metro報導，當時里奇搭乘佛羅里達飛往底特津的航班時，得知哈爾此趟旅程的目的是陪伴正妹空服員女兒度過聖誕節，讓他決定把故事分享到臉書上表示，「我幸運地在回家的班機上坐在哈爾旁邊」，但她女兒是空服員，不得不在聖誕節工作，因此哈爾決定和她一起度假，共度聖誕節，「多麼棒的父親！」

▼ 哈爾有個漂亮的正妹空服員女兒。（圖／翻攝Pierce T. Vaughan臉書，下同。）

▲▼ Mike Levy,美國一名父親搭飛機陪空服員女兒在機上度過聖誕節。（圖／翻攝Pierce T. Vaughan臉書）

里奇也在貼文標記哈爾的老婆金帛麗（Kimberly），向她表示哈爾一切順利，甚至還在其中一趟的航班上坐在頭等艙內享受。因為根據達美航空的網站顯示，公司員工和「符合條件的家庭成員」都能享有免費和優惠的旅行優惠。沃恩也在事後感謝公司提供的優惠，讓她爸爸可以幸運地完成計畫，同時向里奇感謝「讓我們知道這件事有多酷」。

許多網友看到這件溫馨小故事後，紛紛在里奇貼文底下祝福沃恩父女聖誕快樂，「很酷的主意，聖誕快樂！」、「太甜啦！」、「你有個很酷的父親」、「簡直太棒了！」、「我也想要這樣的爸爸」，也有網友看到沃恩的照片後大喊乾爹表示，「爸，讓我來陪你們一起度過」。

▼ 沃恩常常在臉書上分享生活趣事。

▲▼ Mike Levy,美國一名父親搭飛機陪空服員女兒在機上度過聖誕節。（圖／翻攝Pierce T. Vaughan臉書）

ET快訊
連夜北上要經費蓋捷運　韓國瑜：答應給的錢一塊不能少
遭喊提告急刪尿尿文！原PO「98字致歉」網譙爆男童媽

關鍵字：哈爾.Hal Vaughan,沃恩,Pierce Vaughan,聖誕節,達美航空,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗跟「塔利班」反抗軍談判 阿富汗政府默許

河水湧入外加大雨　印15名礦工困100公尺地底超過2周　生存機會渺茫

美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

6年逾450名英國警花遭男同事性騷擾　僅1/3色男被懲處

正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

不滿意聖誕節禮物　9歲男童報警抓聖誕老公公

慰勞伊拉克駐軍　川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

美政府持續關門！80萬聯邦員工擔憂房租　他養遲緩兒精神耗竭

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

蔡依林x理科太太超深入對話！　回首心路歷程：我很想哭

寂寞沒人理的地方阿北... 柯P飆唱三曲台下忙敬酒

北部人評價3樣中南部早餐　鹹豆漿直接淘汰：像嘔吐物

11年前被鈕承澤逼拍床戲！　柯奐如正視傷口：傷痛無法消失

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

伊朗跟「塔利班」反抗軍談判 阿富汗政府默許

河水湧入外加大雨　印15名礦工困100公尺地底超過2周　生存機會渺茫

美貿易代表團1月訪北京　貿易戰90天停戰協議以來第一次

6年逾450名英國警花遭男同事性騷擾　僅1/3色男被懲處

正妹空服員女兒要上班　白髮父機上陪過聖誕...網瘋：岳父我來！

不滿意聖誕節禮物　9歲男童報警抓聖誕老公公

慰勞伊拉克駐軍　川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

火辣看護兼賣「原味內褲」年賺2百萬　只為救救流浪貓！

凱特梅根「有說有笑」都假的？　肢體語言專家：演太用力了

美政府持續關門！80萬聯邦員工擔憂房租　他養遲緩兒精神耗竭

宋兆文／共軍退將猖狂言論，徒增笑柄

領養前後對比照！汪汪憨萌臉→崩壞老油條　網：遇到詐騙集團

22歲男手機看片後起色心 性侵74歲婦「斧背殺人」被判死

總統禮讓柯文哲？民進黨只提副總統？　游盈隆：可能性0

學生淪為學工…新南向專案生變調　教育部擬設專線通報

獨／《監獄風雲》屏東版　疑「假撞車真教訓」戒護科長遭毆骨折

少女毒趴遭性侵4次　渣男說「給5000元」又食言遭判刑

受賄2.4億判12年　中化集團前總經理蔡希有「服從判決」

超經典「日本刀重機」！Suzuki KATANA老車魅力騎過就知道

醉漢拒付340車資！吼鬧上警局　他惱羞嗆「X你娘」脫褲尿尿

17歲少年「賣腎換iPhone」！7年後帥氣模樣全毀...躺病床慘況曝光

國際熱門新聞

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭..

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4..

殺夫伴屍20年　家暴讓她變怪物

花豹拖走3遂童　找到只剩無頭屍

俄先鋒飛彈試射　命中6000K..

美股道瓊大漲1086點直飆5%

女童拔牙　麻醉退了竟吐「拳頭大..

人妻返家抓小三　床上驚見15歲..

日本今早再處決2名死刑犯

凱特王妃表妹聖誕PO艷照回饋粉..

152越客來台「消失」事件登上..

川普突訪伊拉克　親自感謝派駐美..

65歲印度婦成最老母親　孩子爸..

她13歲被綁架...救出時已4..

更多熱門

相關新聞

不滿意禮物　男童報警抓聖誕老人

如果收到不是自己想要的聖誕禮物你會怎麼辦？德國北方小鎮策特爾（Zetel）有1名9歲男孩，因為不滿聖誕樹下的禮物跟願望清單上不同，生氣地決定在25日早上打電話報警，希望把聖誕老公公繩之以法，好好教育一下。

川普：美國不是傻瓜！也不再當世界警察

美政府關門　80萬員工擔憂房租

辱華歌手Lil Pump：抱歉PO那種文

全球首位！美冒險家獨自橫跨南極

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小玉發禮物時間一到「0人到場」

網友狂酸！《比悲傷》編劇解密15個「BUG」

歐洲龍婆2019年預測：普丁遭暗殺、川普會失聰

史上最負能量路跑！加油標語嘴爆跑者

媽媽LINE「你姐氣絕身亡」　真相笑瘋全網

美國偶遇迪麗熱巴！網傻眼：身材跟圖差太多

孫安佐再發影片　吃麵線＋單槓秀

隋棠產後6天跑趴超狂！

老公堅持看廟會遶境！她停車見亮點暴怒

兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點秒遭打槍

夫劈4女退選　正宮求償450萬只准65萬

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

毒販槍手埋伏森林　55秒槍殺4警

金老佛爺生完2胎「鼻子惡化越來越朝天」！

更多

最夯影音

更多

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面