女子派出所前徘徊　警主動關心阻止網路愛情詐騙

▲陳女在臉書上認識1名自稱是駐守伊朗美籍士兵的網友，對方請陳女匯2500元美金醫藥費，幸好警方主動關心及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局和緯派出所警員王翌誠，發現有42歲陳姓女子在派出所前徘徊，經請入詳談獲知陳女的1位自稱駐守伊朗美籍士兵男網友，要求她匯2500美金幫忙付兒子醫藥費，王員一聽馬上說明是詐騙集團假愛情真詐騙伎倆，成功阻止陳女被騙。

警方說1名女子12月26日下午3時10分，在市警五分局和緯派出所外徘徊，神情怪異，警員王翌誠上前關心詢問，該女子欲言又止，王員心想應有難言之隱，故請其至所內喝茶休息，安撫情緒與其閒談後女子始放下心防娓娓道出內情。

42歲陳女表示她在2018年11月間在臉書上認識1名自稱是駐守伊朗美籍士兵的網友，為取信於她還出示身分證。雙方時常在網上聊天，該網友每天噓寒問暖並以「親愛的」等語互相稱呼，2人互動漸漸熱絡，最近開始該網友表示兒子在非洲生病需要醫藥費，因身處軍營無法外出等理由，請求陳女幫忙先匯款2500美金的醫藥費，讓她覺得有些怪怪的，想到派出所詢問又覺得不好意思，才會在門口徘徊。

警方一聽立即告知陳女此為詐騙案件，並分析相關詐騙手法後，為其完成相關報案事宜，陳女對警方主動關心及時攔阻她遭詐騙的熱心態度極為讚許，並表達感謝之意。