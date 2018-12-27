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四道阻攔索就位　002型航母第4次試航練殲-15起降

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大陸軍迷流出最新消息，中國首艘國產航母27日起航，疑似要進行第四次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸軍迷流出最新消息，002型航母27日起航，疑似要進行第四次海試。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

中國首艘國產航母傳出在27日啟航，疑似進行第四次的海試工作。從兩天前流出的照片來看，航母甲板上3個供戰機起飛的3塊擋焰板，正在升起、降下驗證穩定性，同時4道阻攔索也已就位，推斷很可能在此次出海將進行殲-15艦載機的起降試驗

自11月6日完成第三次海試後，002型航母至今舾裝調試超過一個半月，港媒率先在25日披露該航母已做第四次海試的準備工作。報導指出，除了艦上的所有腳手架已經撤除完畢，甲板上也僅剩1架直-9、1架直-18以及1架殲-15。同時，遼寧海事局也在當天下午發布遼航警0297號航警，自12月26日8時至30日18時，在黃海北部四點連線範圍內執行軍事任務，禁止其他船舶駛入。

大陸知名軍評陳光文直指，此舉很明顯，首艘國產航母這次必將進行殲-15的起降試驗，且「現在恐怕正在進行中」。而這次海試時間大幅縮短，也可以推斷試驗工作將絕大部分只進行殲-15的起降

▼殲-15在遼寧艦滑躍起飛。（圖／翻攝自中國海軍網）

▲殲-15艦載戰鬥機在遼寧號滑躍起飛。（圖／翻攝自中國海軍網）

分析表示，002型第一次海試與第二次海試間隔時間為100天，第二次海試與第三次間隔53天，現在第三次與第四次的間隔為50天，每一次出海間隔時間的逐步縮小，也意味著該航母的海試已進入尾聲。根據判斷，中船重工目標在2018年底前，完成首艘國產航母的海試任務，以便在2019年的任何時候，可以及時交付給中國海軍。

此外，明年正值中國海軍成立70週年，已有陸媒傳出將在青島市舉行慶祝海軍建軍70週年國際閱艦式，屆時遼寧艦、首艘國產航母以及055型大型驅逐艦首艦必定是其中主角，因此推斷上述3艦將會在2019年2-3月間正式移交海軍，在進行一定時間的訓練後，就會正式進入閱艦式彩排階段。

▼殲-15機尾鉤掛住阻攔索著艦。（圖／翻攝自中國海軍網

▲殲-15艦載戰鬥機尾鉤掛住阻攔索著艦。（圖／翻攝自中國海軍網）

目前遼寧艦的改造工作也已進入尾聲，從陸媒曝光的照片來看，該航母新的航空艦橋首度乾淨露面，明顯在拆除八角亭式指揮塔台後，整個艦橋的內部空間增大，同時其艦艏舷號和甲板線畫也已刷上。

至於首艘055大驅也在18日被大陸軍迷披露進行第二海試工作，據消息顯示，該艦疑似已入列北海艦隊，成為坐鎮中國北方海域、保衛京畿海上門戶的新銳艦艇，並命名為「南昌艦」。055艦具備強大防空、反潛和對海作戰能力，入列後可為中國航母編隊提供遠程防空；裝載的對海導彈射程大，也可為航母編隊提供有效的對海防禦。

▼遼寧艦航空艦橋首度露面，明顯艦橋的內部空間增大。同時艦艏舷號和甲板線畫也已刷上。（圖／翻攝自新浪軍事）

遼寧艦最新照片顯示，其航空艦橋首度乾淨露面，明顯艦橋的內部空間增大。同時艦艏舷號和甲板線畫也已刷上。（圖／翻攝自新浪軍事）

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