砂石車爆胎撞！國道火燒車「2駕駛衝火海搏命救人」　網暖哭：是天使

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國道三號北上128公里處10月發生一起火燒車意外，其中有2名駕駛勇闖火海持滅火器滅火救人，整段驚險過程都被後方行車紀錄器拍下。許多網友看完後紛紛感動留言「台灣最美麗的風景，很感謝二位的勇氣，給你無限期的讚。」

「國道公路警察局」日前PO出一則火燒車影片，當時一輛砂石車疑似爆胎失控撞上前方小客車，造成對車撞上安全島，整輛車子瞬間起火燃燒。這時後方駕駛吳政龍見狀後立即打電話報警，由於火勢相當猛烈，顧不得還有來車就拿著滅火器直衝，過程中黑煙密布、隨時有爆炸的風險；一罐不夠用，還在車陣中奔跑請求路過民眾協助。

▲2駕駛勇敢救人，暖心過程都被錄下。（圖／翻攝自國道公路警察局，下同）



緊接著遊覽車大哥蔡金龍也加入救命行列，拿著車上的滅火器就往火場衝，稍微控制住火勢，才沒釀成更大傷害。但不幸的是，當救警消人員到場後，副駕駛座的陳女已經明顯死亡，而後座的吳姓車主兒子則是在搶救後送醫不治。

對此國道公路警察局寫道，「你曾經奮不顧身去幫助別人嗎？砂石車爆胎失控撞小客車，導致瞬間陷入火海，是多大的勇氣讓路過目睹的2位勇者不顧一切穿梭車陣衝進火海協助滅火救人，台灣之所以美麗是因為心中有愛，我們非常感謝2位勇者願意伸出援手。」

▲勇敢駕駛吳政龍。



▲勇敢駕駛蔡金龍。



這起事故中，很遺憾媽媽在現場走了，救出的兒子經過一個月的搶救仍傷重不治，一家人從此天人永隔，綜觀2018年1至11月爆胎或車輪脫落事故中，72件4人死亡129人受傷，因此「車輛要定期檢修保養，胎紋要足夠拒絕光頭胎」，才能避免憾事。

許多網友看完貼文後紛紛感動留言「真心建議立法車用滅火器標配，可自救、救人功德無量」、「好揪心，但真的感謝勇敢救人的駕駛，是天使」、「向兩位大哥致敬，另請受難家屬節哀順變，真是令人心疼」。

▲2駕駛勇敢救人，暖心過程都被錄下。

