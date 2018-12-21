倚山面海貨櫃特色建築　金山豐漁市民活動中心啟用

▲ 貨櫃特色建築，金山豐漁市民活動中心啟用。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

坐落於新北市金山區進出水尾漁港主要幹道上的「金山豐漁市民活動中心」，21日上午在熱鬧的鑼鼓聲中及舞獅表演下，由市長朱立倫與里長共同剪綵啟用，現場還準備了熱呼呼的湯圓，與在地鄉親一同歡喜入厝。



朱立倫表示，原本的活動中心因氯離子過高，耐震不足，在2017年1月拆除後，透過參與式預算的提案，由市民投票決定打造全新的豐漁市民活動中心，建築採輕鋼構工法興建，浪板質地建材及拿鐵配色的簡約線條，不但為北海岸帶來新的景觀視覺，更達到「節能、減廢、自然」的循環經濟目標，歡迎市民朋友能多加使用。



負責建築設計的王啟圳建築師說，活動中心背山面海，山海的共同意象就像一條船。基地背後的山嵐像凝固的海浪，平緩的基地則像是船隻停駁的砂岸。活動中心的主要材料是貨櫃，貨櫃與漁民一樣，在各港口之間泊移，在海上力戰狂風巨浪從不低頭。貨櫃除役後，成為陸上建築，繼續發揮價值，如同海與漁民互動的態樣，不屈不撓的生活勁度，沈積成厚厚的文化基底。





民政局長江俊霆表示，豐漁市民活動中心附近就是景致優美的水尾漁港，登上2樓露臺即可賞無敵海景，步行也只要5分鐘就可抵達，對面還有無料湯池豐漁社區溫泉浴室，讓身心獲得完全的放鬆。啟用後可嘉惠豐漁里、磺港里、大同里、和平里、五湖里、金美里及美田里等7里約1萬6000位民眾。



江俊霆說，豐漁市民活動中心總面積約73坪2層樓，總經費約870萬餘元，1樓採開放式多功能活動空間，可做為集會、研習使用，2樓除了露臺上可遠眺壯闊海景，還設置銀髮族俱樂部，配有卡拉OK及電視，並設有電梯便利老人家及行動不便者進出，另外還有廚房，可舉辦老人共餐，讓長者可來到市民活動中心聊天、休憩、唱歌，一起樂活，增進身心健康。