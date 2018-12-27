74噸「非洲豬瘟病毒」飼料傳出口台灣　防檢局：今年沒出現過

▲非洲豬瘟疫情蔓延，大陸已有23省淪陷。（圖／路透社）

記者許展溢／台北報導

大陸海關總署21日公布，查獲2批準備出口的豬血球蛋白粉，約74噸，驗出非洲豬瘟病毒，原料來自天津恩彼蛋白質有限公司12間屠房。該公司網頁資料顯示，產品會出口到台灣、日韓等地區，防檢局27日強調，該品項今年至今都沒有在台灣出現過。

根據該公司網頁資料，此產品通過ISO9001認證，是動物蛋白高效提取綜合利用的企業，產品會出口到南美、東南亞、台灣、日韓等地區，防檢局說明，依據我國輸入檢疫法規「動物及動物產品輸入檢疫條件」規定，來自非洲豬瘟疫區有感受性動物，且可傳播該疫病的動物產品，都是「禁止輸入」，也就是大陸豬血球蛋白粉禁止輸入台灣。

▲該工廠官網強調堅持安全、穩定、高效。（圖／翻攝自天津恩彼蛋白質有限公司官網）

防檢局表示，另依「調製動物飼料之輸入檢疫條件」規定，如果含有豬源成份的調製動物飼料，應經特定溫度加熱處理，且輸入時應檢附輸出國檢疫機關簽發的動物檢疫證明書正本，向防檢局申請檢疫，確定加熱溫度及相關條件都符合規定，才可判定檢疫合格同意輸入。

防檢局指出，經濟部國際貿易局輸入管制也規定，大陸調製動物飼料都禁止輸入，只有少部分能以專案核准有條件輸入（代號MP1） ，統計今年至這個月18日，以MP1方式自大陸輸入的調製動物飼料有55件，但都是化學合成或酵母菌等維生素成份飼料，沒有動物性成份，且今年到現也沒有來自天津恩彼蛋白質公司的輸入產品記錄。

另外，豬瘟罰款18日提高裁罰額度後，到26日已裁罰60件，20萬18件，3萬35件及1萬元7件，防檢局強烈呼籲，旅客入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將直接重罰。

其他人也看了...

帶肉品可禁止入境或遣返 明年增6組檢疫犬、20名人力防豬瘟