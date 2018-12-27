新科議員鍾沛君婚變　「選擇回到好朋友，共同保護女兒」

圖文／鏡週刊



台北市新科議員本週二（25日）剛宣誓就職，本刊接獲爆料，曾是TVBS主播的國民黨新科已婚美女議員鍾沛君17日接受廣播節目主持人蔡詩萍訪問，廣告時間因蔡提問：「你老公現在是在哪？有自己的工作嗎？」鍾尷尬地回說：「我現在單身。」讓蔡當場傻眼，連忙對鍾說：「Sorry！」

本刊重新檢閱本月17日蔡詩萍在POP RADIO主持的《POP大國民》網路影片，當天鍾沛君是與新北市新科議員江怡臻一同受訪。影片46分47秒時，訪問休息時間但網路直播仍繼續收音，蔡詩萍突然問鍾沛君：「你老公現在是在哪？他有那個嗎？還是他在家會幫你？他有工作？他有自己的工作嗎？」

此時，只見鍾沛君表情尷尬，苦笑地說：「我…不是…就是我現在單身。」這回答讓蔡詩萍、江怡臻都當場愣住，鍾沛君則頻頻點頭，還哈哈地笑了幾聲。蔡詩萍隨即追問：「真的啊？」鍾沛君說：「對。」蔡隨即拍拍鍾沛君的手說：「Sorry！Sorry！」

接著，鍾沛君說：「但是有一陣子了。」蔡詩萍故作疑惑地抓頭發出：「喔？」鍾說：「確實在無法迴避的…那我們是很和平（分手）…所以…」。蔡詩萍則再次強調：「我真的不知道，我看他（鍾前夫）選舉過程中有在幫忙？」鍾沛君說：「比較前期、初選的時候，大概年初。」接著廣告時間結束，這話題也沒再繼續。

鍾沛君接受本刊訪問時證實她與前夫已離婚近半年。她說，他與前夫在同一年遭遇喪母之痛，2人相逢在人生最低潮的時候，是彼此最大慰藉。在5年半婚姻生活中，歡喜地迎接女兒也共同經歷許多無可取代的美好。

「感情有很多種，我們只是選擇回到好朋友。」鍾沛君說，令她慚愧、遺憾的是，因忙碌工作疏於經營婚姻，經過長時間考慮，與前夫在今年中旬和平協議分手，不代表2人過去從此灰飛煙滅，而是變成一道厚實堡壘共同保護女兒。



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