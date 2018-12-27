看懂蔡依林新歌MV！資深歌迷神解析《怪美的》　「30處暗喻」看完起雞母皮

▲有資深歌迷神解析蔡依林新歌MV。（圖／翻攝自蔡依林官方YouTube，以下皆同）

網搜小組／綜合報導

天后蔡依林Jolin睽違4年推出新專輯《Ugly Beauty》，26日在北京舉行發片記者會，首波主打《怪美的》MV隨之上線，砸下1500萬拍攝，華麗場景、豐富的暗喻內容，讓人看了津津有味。一名資深女歌迷看完MV後大哭，發文解析各種暗喻，超專業說明這支4分56秒的影片。

一名資深歌迷在《Dcard》表示，她26日上班上到一半，突然看到微博跳出通知「蔡依林在發布會上哭了」，結果打開MV，看完影片後，「我哭得比她還慘」，因此PO文分享「讓我起雞皮疙瘩的蔡依林《怪美的》MV—不完整解析」。

以下以MV時間軸搭配原PO完整解析：

1、0:00-0:10 面無表情的側臉、預備進入蔡依林的腦部結構。

2、0:18-0:27 首先身為法官的蔡依林開庭，字正腔圓對應了剛出道時一直被嘲笑講話口齒不清，而她要公審的犯人也是蔡依林。

3、0:28-0:30 仔細看看法官的桌子前有個標語「IN BEAUTY WE TRUST」，後方的圓形壁飾上面是「Founded 1980」，對應蔡依林是1980出生的。

另外，天秤LOGO上有條蛇，讓人聯想到了《梅杜莎》這首歌，也可能代表蛇在聖經中的含義：邪惡、不公、謊言等，起訴不符合大眾審美的蔡依林。

4、0:41-0:44 照片為八卦週刊以前盯著蔡依林胖不胖的時候。

5、0:48-0:49 被指責被控訴私下吃太多，吃了油炸的。以前還有個新聞說她愛穿露肚裝又肚皮皺，許多酸民嘲諷她不會身材管理。

6、0:57-1:04 來到宜翎海鮮餐廳（另一個名字，過去的本名），餐廳名採用雙關的手法。在此，原PO回想到了一個不論對蔡依林、或是對粉絲都是極其惡毒的壞事，「蔡依林曾經的黑稱是『淋淋』，微博曾經被黑粉們入侵嘲笑是淋淋，淋是什麼？淋病的淋。可她有任何不檢點的傳聞嗎？沒有。」

另外，海鮮餐廳可以說標示著過去某段期間，外界對於她服裝的批判（被形容是喜歡打扮成海洋生物的女藝人），不論是網路、八卦媒體、或是任何自詡時尚專家分析的談話，「她都知道，她真的都知道那些惡意與中傷」。

7、1:09-1:15 明明來到餐廳卻無法吃，所有美食被收走。

8、1:16-1:21 連青菜都要過水，公司和自己的要求讓她必須節食，甚至有段時間是一點糖、一點油不沾的錯誤減肥法，「一定造成很多憂鬱吧！」

另外，她曾經出過一本書是瘦身相關的，還引起外界爭議。

9、1:58-2:07 再來是多年來時不時被質疑的整形，被送進醫院的蔡依林躺在病床上被束縛綑綁。

10、2:08-2:11 然後丈量唇形的這一幕讓原PO忍不住淚崩，曾經好多人嘲笑她「香腸嘴」。

11、2:21-2:25 作為護士／醫生的蔡依林冷冷地望著躺在病床上的蔡依林，「心裡曾經很煎熬吧！不斷被批評外在」，被塗上了白蠟？石膏？（世俗認為白才美）。

12、2:26-2:34 成為了蠟像／雕像的蔡依林，「我認為象徵她曾經也想走入大眾的審美觀，被定型在那，僵硬。」

另外一名網友則補充雕像意象：那個雕像，其實是指世界有名的斷臂的維納斯。此雕像在被發現後，世人驚嘆其唯美，斷臂維納斯就此揚名世界。

後來有人想幫維納斯加上雙臂，但加上雙臂後（MV裡雕像手臂上藍色的部分，就是暗指維納斯被加上的雙臂），反而破壞維納斯協調的美感。因此那雙手臂最後又被打掉，因為—想像是最美的。

世人看著斷臂的維納斯，加諸自己的想像與期待，賦予她想像中的美好雙臂。因此維納斯被硬生生加上了真正的雙臂之後，「擁有」反而變成了一種「殘缺」了，破壞了大家對斷臂維納斯的想像。

與這個故事相連結，讓網友想到蔡依林是否也是這樣的心情呢？「大家對她的「雙臂」恣意想像，那些期待與謾罵最後變成了她的負擔。因為每個人眼裡的「美」都不同，她再怎麼改變和要求自己，都不可能變成所有人都喜歡的樣子。」

13、2:37-2:42 接著迎來了被嘲笑是馬戲團時期的蔡依林「Freak Show」，緞帶舞、體操技、吊鋼索的各種嘗試，茫然、找不到定位的蔡依林在每一個領域不斷突破自己。

仔細看看後方5個立牌，左二的高跟鞋讓原PO想起她曾經一直被笑矮、比例不好；右二的花蝴蝶也是被大肆批評過，也是她的個人低谷期；72變後身心最疲累的時候，不論多少突破，總還是得不到所謂大眾審美的認可。

14、2:43-2:50 而在上頭操縱著蔡依林做「奇怪表演」的就是蔡依林自己，追求完美主義的她肯定把一次一次自己逼入絕境中再破繭而出。

15、2:50-2:56 GIF檔是當時這套衣服配上表演，被做成滿滿的表情包重複播放，極度惡劣的嘲笑她用心準備的演出。同時人偶們展現多首主打的歌舞動作，也讓我覺得蔡依林藉由這樣的方式尋找她想要找到的自己。

16、3:01-3:05 在這個過程，她在發布會時說幾乎要生病了當時認為要一直維持很瘦很美的樣子，但她不管怎麼看自己都覺得好胖。

「想起《我》和《第三人稱》，把自己的橡皮筋拉到最崩最緊緊的，拉扯自己到最大、想要找到極限」，蔡依林說過她一度她不敢看鏡子，無法忘記《我》的MV，總讓原PO覺得她的眼睛盛滿了脆弱和倔強，從她的音樂作品、綜藝節目、真人秀、社群平台等去理解這個人，就能側面窺探她曾經多麽煎熬又不願意表達，只願意用大量的練習填補她心裡的空缺，細思恐極。

17、3:17-3:20 坐在在法庭背後的記者素描著香腸嘴的畫像，想起那個台媒不善待她的時期，還有PTT網友嘲笑她是炸蝦。

18、3:24-3:26 打開蓋子是躺在那任人魚肉的花枝蔡依林，回想前面的海鮮餐廳，「也來自曾經被嘲笑是炸蝦、花枝、水母裝對吧？」

19、3:27-3:36 在醫院裡跳舞的衣服是皮尺裝，她是那樣的要求自己完美，一絲一毫都不能有差池。

20、3:46-3:48 所幸最後終能打破自己的束縛，雕像破了，「掙脫時不知所挫的蔡依林，又或者是被打臉的那些放大鏡」。

21、3:49-3:51 被釘在板上的胖胖蔡依林一臉害怕，等著那個很瘦的蔡依林射出一把把的刀來制裁。

22、3:52-3:54 食物在眼前不敢直視被凌遲折磨的蔡依林。

23、3:55-4:08 讓人欣慰的是，最後幾幕展現出這些困住她的都爆成粉灰。其中4:02的一幕，最左邊的立牌讓原PO直呼「看了心都碎了，曾經多不喜歡自己呢？」

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24、4:11-4:14 從雕像裡掙脫的蔡依林往洗手台吐出來的，全部都是輿論，不論好的還是惡意的、嘲笑的表情符號都被吐出來了，終於不用再把那些評語吞進去了。

25、4:21-4:22 可以自在坐在鞍馬上了，鞍馬變成了她可以輕鬆駕馭的搖搖椅，除了駕輕就熟，更多是心靈的平靜。

另外，這套服裝曾被大書特書，但發佈會上，蔡依林說：「之前一直被抨擊，但我一直不太懂那件衣服哪裡錯了」；右後方花蝴蝶時期的服裝也被形容像衛生棉，「只因為她的穿著審美不符合大眾的期待」。

26、4:22-4:25 終於可以盡情大吃大喝的蔡依林。

27、4:26-4:28 這套前面是前面第18點提到的，被嘲笑像海鮮的紅毯服裝。

28、4:30-4:41 「太震撼太心碎」，蔡依林如此堅強又殘忍地自我剖析所有過去，還好最後終究與自己和解，那些曾經束縛、框架她的，都爆炸吧！

29、4:46-4:50 彩蛋是屋虎也來了（我認為也暗示這些惡評曾經很大程度影響她的私生活），跟著《我呸》一起，「不，應該是跟著所有過去一起，成就了現在的蔡依林」。

30、4:52-4:55 與進場畫面一樣，不同的是蔡依林露出微笑，很完整地起承轉合，敘事性太高，最高境界的幽默是自嘲，「但我無法忽視她這一路的心酸」。

最後原PO也補充，MV中不少造型來自蔡依林以前作品，包括囚犯服和病人服，「沒記錯曾收錄在特務J和愛無赦」；其他則有地才（藍色吊帶）、《Dr.Jolin》（護士那套）、還有《我呸》的部分MV畫面，認為是富含了正視過去造就今天的寓意。

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