環評法修正草案年底出爐有難度　蔣萬安火大批環署跳票

▲蔣萬安怒批環署跳票。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

中油觀塘案通過遭批環評制度大有問題，立委蔣萬安多次質疑環保署承諾要檢討制度並修正草案，今年底前送出，但至今看也沒看到，環署代理署長蔡鴻德24日坦言確實有難度，蔣萬安怒轟環署難道是要跳票？環署最後回應，該案目前還在研議無法定案。

立院社環委員今天針對「火力發電廠降低發電量公投案」、「參加聯合國COP24返國報告與因應」及「入冬空品不良與境外污染之因應」進行專題報 ，蔣萬安針對環評法質問蔡鴻德，環署承諾今年底前會送出該修正草案，蔡鴻德說，條文有爭議，年底前要如期送出有難度。

▲立院社環委員邀請環保署進行專題報告，蔣萬安針對環評法要求環署履行承諾。（圖／記者許展溢攝）

蔣萬安不滿怒轟，環署前署長李應元曾承諾此事，不能因為李下台了，就不執行，難道現在要跳票？環保署綜計處處長劉宗勇對此回應，目前修法，是針對比較爭議的法令該如何訂定。

劉宗勇說明，包括老舊環評案件，廢止程序該怎麼操作（如深澳、觀塘等案衍生爭議）、目的事業主管機關角色和功能如何執行、立委所提版本比較多爭議未定，環評委員會的環委如何組成（如官派比例），可以化解外界疑義，最後目前環委比較關注是資料的公信力，因此未來記點、強制評鑑該如何落實，還在研議。劉宗勇強調，但還是盡量拚年底前送出。