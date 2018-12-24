減碳要收「碳稅」、「碳費」？　環署：各部會還沒形成共識

▲蔡鴻德表示，廚餘養豬的部分都已有盤點，如發生疫情焚化爐是能吃的下。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署18日拋出財政部要在2020年前提出碳稅與能源稅方案訊息，但卻遭財政部長蘇建榮否認，並沒有設定這樣的時程， 環保署代理署長蔡鴻德24日強調，這都只是選項之一，且各部會還沒有形成共識，如果要推，也要等到各部會形成共識。

立院社環委員會今天邀請蔡鴻德和相關部會，針對「火力發電廠降低發電量公投案」、「參加聯合國COP24返國報告與因應」及「入冬空品不良與境外汙染之因應」進行專題報告。

蔡鴻德說，碳稅、碳費，或溫室氣體管理費等「都只是選項之一」，也有不同的配套，有的國家已經開始在推，但有的國家推的不是很好，其中，碳權交易、總量管制的選項，台灣要怎麼做還需要進一步規劃，預計2020年前會有答案。

只是若財政部堅持不肯，環署是否能自己在溫管法上修正，把碳稅納入？蔡鴻德表示，若講的是「碳稅」，過去已規畫過一次，但有困難，之後到底是要怎麼做都是考慮方向，且各部會還沒有形成共識，如果要推，也要等到各部會形成共識。

對於九合一選舉公投案其中一案火力發電廠「平均每年至少降低1%」，蔡鴻德針對具體做法指出，已和經濟部達成共識，2025年電廠的整體汙染物排放量要從現在10萬噸降到6.5萬噸。

另外，非洲豬瘟病毒傳染，廚餘被視為傳播重要來源之一，農委會表示，目前雖然還是可以廚餘養豬，但只要一發生疫情，會馬上禁止。蔡鴻德指出，對此已有盤點，如有病毒，只要經過「瀝乾」的量不大，焚化爐都是可以吃的下。

根據農委會數據，全國目前養豬餵食廚餘約有2045場，疫情發生馬上禁止廚餘養豬是否有困擾？蔡鴻德說，是有辦法馬上解決這件事情，廚餘部分都已經盤點，只要是瀝乾後量不大，且瀝乾後要去燒也比較容易，焚化爐可以吃的下，在緊急狀況下，環署是一定要能夠擔下這責任，但終極目標還是希望廚餘能進一步處理，如做成堆肥或替代能源等。