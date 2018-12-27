蔡英文是「統一教母」　李正皓：河東到河西僅3年

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

對於兩岸關係，國民黨草協聯盟發起人李正皓27日在臉書狠酸總統蔡英文是「統一教母」，執政三年來，各家民調顯示支持「台獨」的比例減少，東澳正名公投以577萬票「不同意」對476萬「同意」沒能過關，連國台辦都重提久未公開宣示的「一中各表」，這都顯示顯示蔡英文的無能，河東到河西不用十年。

陸委會日前發出聲明指，大陸要求台灣接受「九二共識」，就是為消滅中華民國，引來國台辦發言人馬曉光回應，「九二共識」是海協會和台灣海基會受權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，就像水和空氣一樣重要，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。

「看了國台辦的回應，我真心覺得如果過去獨派戲稱馬英九是『台獨教父』；那如今蔡英文就是真正的『統一教母』」，李正皓認為，大陸官方公開承認一中各表是近幾年來釋出最大的善意，兩岸未來的互動短期內不用再被質疑是否只有一中、沒有各表；兩岸的交流在獨派支持者大幅衰退的情況下，阻力也逐漸消失。

李正皓說，台灣在此情況下雖然不會直接走向「急統」，但「維持現況」或是「終極統一」的價值將重回主流，而這是不可逆的，一切都要歸功於「統一教母」蔡英文，「沒有蔡英文的執政，我相信台灣的民意反轉絕對不可能如此之快。」