　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

梅根王妃又半路認網友啦！超親民獻擁抱：見到你太開心了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼梅根與網友丹妮爾相認。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根與網友丹妮爾相認。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

今年聖誕節挺著大孕度的梅根王妃，依照傳統前往聖瑪利亞瑪達拉教堂（St Mary Magdalene Church）與伊莉莎白女王會合，在圍觀的人群中認出了多年前在Instagram上認識的女孩，梅根開心地上前給她一個大擁抱，並喊著，「見到你真的太開心了！」

17歲的丹妮爾（Jessica Daniels）在梅根（Meghan Duchess of Sussex）停用社群媒體帳號前，一直都有追蹤她，並常常和她互相傳訊息，分享生活中的一切。當時丹妮爾拿著手舉著一張寫著她Instagram帳號「Jessica Scarlett」的牌子，在教堂外面等著梅根，當梅根走過並認出這個名字時，立刻走向前給這位網友一個擁抱，並跟她說，「見到你真的太開心了！沒想到終於能見到你！」

丹妮爾說，她是美劇《無照律師》（Suits）的粉絲，「我追蹤她的社群媒體帳號，也關注她在全球進行的人道主義工作，多年來我們都是網友，梅根也會回覆我的照片。」

今年11月梅根與哈利王子到澳洲、紐西蘭等地進行參訪時，梅根也在人群中認出網友漢娜（Hannah），過去在梅根還是女演員的時候，兩人曾有一段時間透過社群網站Instagram上頻繁的訊息聊天，漢娜表示，「在我生病的期間，梅根都不斷的鼓勵我，要我堅強的活下去。」

ET快訊
美國偶遇迪麗熱巴！網友偷拍背影傻眼：也差太多
夜店撿屍正妹！她哭喊掙扎「不要這樣對我」　渣男竟免關

關鍵字：英國,梅根王妃,網友

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅根出訪遇見當年女網友　穿越人群激動喊：How are you？

埃特納火山噴發以來最強！西西里規模4.9地震夜襲　深度1Km釀10傷

小飛機迫降高速公路　飛行員淡定下機走到草皮「解放」

殺雞實況外流！牠遭「割喉泡水等死」…再扔髒地板　大馬下令調查

馬提斯掛冠 分攤軍費喬不攏　川普或裁減駐韓美軍

設計系教授「揭高層人事黑幕」反被賴收賄　學校走廊上吊身亡

梅根王妃又半路認網友啦！超親民獻擁抱：見到你太開心了

川普對小女孩說：妳７歲了？　還相信有耶誕老人的很少了　

「露西法」杜絕無良繁殖場　2019年英國寵物店禁售6個月以下貓狗

川普推特語錄／我們終於把美國擺第一了　做得好，聖誕快樂！

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

埃特納火山噴發以來最強！西西里規模4.9地震夜襲　深度1Km釀10傷

小飛機迫降高速公路　飛行員淡定下機走到草皮「解放」

殺雞實況外流！牠遭「割喉泡水等死」…再扔髒地板　大馬下令調查

馬提斯掛冠 分攤軍費喬不攏　川普或裁減駐韓美軍

設計系教授「揭高層人事黑幕」反被賴收賄　學校走廊上吊身亡

梅根王妃又半路認網友啦！超親民獻擁抱：見到你太開心了

川普對小女孩說：妳７歲了？　還相信有耶誕老人的很少了　

「露西法」杜絕無良繁殖場　2019年英國寵物店禁售6個月以下貓狗

川普推特語錄／我們終於把美國擺第一了　做得好，聖誕快樂！

低頭族顧客out！　日「無網路餐廳」闔上手機才上菜

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

走下去爬上來！搭直升機再走5天　發現沉睡千年紅檜巨木群

見粉絲零下6度追星！　鹿晗包下專車送回家「一上車還有炸雞飲料」

大溪絕美秘境！1公里長落羽松大道像在國外

2019台北動漫節1/19起連展五天　500攤位65廠商打造寒假動漫盛會

Jisoo呼一口白氣「長達100公分」　韓媒實測嚇到：只有兩個可能

吃肉鬆挖到「觸角毛怪」！桃園妹嚇壞丟掉　網揭真相：這超補賺到了

非洲豬瘟廣東延燒　博羅縣養殖場再爆11豬發病全死

失敗不可恥！放下這5種「自責心態」...你才有空間擁抱美好

黃鴻升讚愷樂漂亮「都不讓我追」　她曝險被消失在人間

國際熱門新聞

火山湖無聲滅村！一夜秒殺174..

鏟雪車失控衝撞　把女切成兩半

小學生和爆乳女約會　送4萬iP..

海嘯悲劇抉擇　該救老婆還是媽媽

泰國6歲龍鳳胎哥哥娶妹為妻

切斷喉嚨斬首！兒從4樓拋丟繼父..

交友軟體遇真愛　相戀7個月捐救..

《計程車司機》2真實主角40年..

OL賣筆電　商品照倒影「逆天M..

她13歲被綁架...救出時已4..

逼女嬰吃純素　罹患佝僂病住院

反轉！50年老同學殉情　已婚男..

長太醜被渣男退婚！單親媽整形翻..

刺青凶猛哥陪產　下秒轉頭崩潰乾..

更多熱門

相關新聞

明年英國寵物店禁售6個月以下貓狗

英國2019年將立法禁止寵物店販售未滿6個月大的幼貓和幼犬，政府表示，經過公開諮詢後，有95%的民眾同意這項法案，這意味著未來若想要飼養6個月以下貓狗，必須直接與繁殖中心或領養機構接洽，可避免繁殖場以不人道手段，大量繁殖貓狗後送到寵物店出售。

英女王耶誕演說打破傳統談政治

法關切拘留加國公民　華春瑩：只關心加國人

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車開走

淚聊癌逝哥！護理師拍到鬼臉：祂回來了

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面