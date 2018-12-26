「露西法」杜絕無良繁殖場　2019年英國寵物店禁售6個月以下貓狗

▲英國將推動新法禁止寵物店販售6個月以下貓狗。（圖／Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國2019年將立法禁止寵物店販售未滿6個月大的幼貓和幼犬，政府表示，經過公開諮詢後，有95%的民眾同意這項法案，這意味著未來若想要飼養6個月以下貓狗，必須直接與繁殖中心或領養機構接洽，可避免繁殖場以不人道手段，大量繁殖貓狗後送到寵物店出售。

這項法案俗稱「露西法」（Lucy's Law），源自於一隻名為露西的查理斯王騎士犬（Cavalier King Charles Spaniel），牠在2013年從繁殖場被救出，只有5歲大的露西被迫不停懷胎，生下來的幼犬也在僅僅4周大就被帶離。露西被救出後，因長期關龍，加上不停懷孕生產，導致牠有脊椎彎曲、子宮感染等問題，最後在2016年離世。露西死後，動保團體開始大力推動相關法案，欲改變英國人取得寵物的方式。

動物福利部長特里（David Rutley）表示，這項禁令代表著讓國內所有寵物都能有「好的開始」。露西法運動創辦者之一、獸醫亞伯拉罕（Marc Abraham）也大力肯定政府做法。後續英國環境食品暨鄉村事務部（Department for Environment, Food & Rural Affairs, Defra）也將衡量是否要針對非營利的救援、認養機構發放許可證。

動保團體估計，每年大不列顛地區（Great Britain）約有4萬至8萬隻貓狗出售，但英格蘭地區只有不到100家第三方賣家（包含寵物店）有合法販售貓犬的執照，英國已在今年10月禁止寵物店販售不滿8周的幼貓幼犬。