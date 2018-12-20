不爽繳畢展費6千元　男學生媽槓教育部：要鬧到全台灣都知道

▲屏科大時尚系畢業成果展。照片中人物非此新聞事件中當事者。（圖／記者陳崑福翻攝）

生活中心／台北報導

不少大學科系會透過畢業展的方式，向外界展現4年所學成果，但作品加上展覽費用常常相當高。Dcard日前出現一則爆料指出，屏東科大時尚設計與管理系為了籌備畢展活動，大三上全班投票表決將收取畢展基金每人8000元，但班裡有一名男同學卻不願意繳交，他的媽媽甚至鬧上教育部，並說「要鬧到全世界都知道」。

屏科大時尚設計與管理系一名女同學將該事件PO上「Dcard」，並指出畢展活動的金費已經過投票將畢展基金從原先的15000調降至最低價8000元，不料竟有一名男同學只繳了2000元，剩下的6000元不願意繳清費用，媽媽到學校投訴班導師，讓班導師心力交瘁辭退導師職務。

但這名男同學的媽媽沒善罷干休，她又跑去騷擾班上的總務女同學，用電話攻勢奪命連環call，但女同學已表明畢展基金的事並非她一人能做決定，整件事情下來，教育部希望學校能自行處理，學校希望系上自己解決，男同學的媽媽則認為，若都處理得不合她心意就要「鬧到全台灣的人都知道」。

▲屏科大時尚設計展。照片中人物非此新聞事件中當事者。（圖／記者陳崑福翻攝）

Po這篇文章的女同學表示，她們系上本身有規定，作品一定要公開展示才能畢業，學校因為怕該名男同學繳不出畢展費用無法畢業，他的媽媽到時又跑來鬧，所以最後系主任只好自掏腰包，幫忙代付了剩下的6000元款項。女學生不滿表示，「所以我們這些努力打工存錢的人，只要向上面投訴就可以不用繳錢了嗎？我還傻傻的打工存錢，我真的是傻子、我真的是太天真了啊…這社會…」

此貼文一出立即引發網民議論，有人認為，「這樣他的作品就讓他放地板就好了啊，哪個靠媽族的啊」、「每天認真打工不跟爸爸媽媽拿錢，時尚（系）居然有這麼不要臉的人」、「這件事根本就被壓下來，想要假裝沒事，對其他乖乖繳錢的根本不公平，本來沒繳完錢就不應該參與本次展演，然還要家長鬧事呵呵」。

對此，據《蘋果》報導，屏科大主秘葉桂君出面表示，這是時尚系多年以來畢展首次出現這樣的事情，整起事件班導被氣到辭掉導師職務，總務同學被嚇到心理諮商後才爆開來，校方後續甚至安排該名男同學在校內工讀以償還費用，後來媽媽又反悔，認為那是生活費，為免再起爭端，校方決定不讓他工讀。