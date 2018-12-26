管中閔再爆涉違法兼職寫專欄　監委：再約詢

▲管中閔。（圖／記者謝盛帆攝）

記者潘永鴻／台北報導

管中閔獲聘台大校長職務，遭爆料疑過去擔任公職期間，以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，幾年下來累積數百萬元。監察院初步管違法兼職，不排除提案彈劾。監委王幼玲26日表示，將會由相關調查的監察委員再約詢。

管中閔將於明年1月8日上任，台大校長空缺五百多天將落幕，現在又遭爆出他擔任公職期間，以不具名方式為媒體撰寫專欄，每年領取高達60多萬的稿費，監院人士今天證實，管中閔在2012年起在《壹週刊》以不具名方式撰寫專欄，未來調查若查出確有此事，有可能將提案彈劾。

根據監委指出，管中閔兼職案，分為兩大部分，其中一部分是在中國兼職的方面，另一部分則是在國內的部分，根據目前掌握資料，管中閔2012年起擔任行政院政務委員、經建會主委，以及國發會主委等公職期間，都有在《壹週刊》撰寫專欄。

管中閔赴中兼職，王幼玲與蔡崇義10月時就曾發出約詢通知書，但管中閔當時眼睛剛開刀無法出席，近日再度發出公文，原訂管中閔可能在25日到監察院接受約詢，但管中閔因「無理由」向監察院請假。這次又遭爆此事，監委人士說，根據管中閔的報稅資料，平均一個月數萬元的稿費來看，累計好幾年，調查告一段落後，將會再約詢，或直接做出是否彈劾的決定。

知情人士向《自由時報》爆料，管中閔自民國101年起擔任行政院政務委員、經建會主委以及國發會主委期間，曾以不具名的方式在某週刊寫專欄，由於政務官的額外收入必須報請行政院同意，每個月也不能超過1萬7000元，但監察院比對他的報稅資料，發現在擔任上述公職期間每年竟然有60多萬元的收入，算一算平均每個月就有5萬元的稿費，顯然不是只寫一、兩篇的份量，幾年累積下來金額多達數百萬元，這部分也已經獲得週刊方面證實。