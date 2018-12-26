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元旦連續假期　國道5號跟著「幸福公鹿」走免塞車

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▲公路總局於國道5號頭城交流道及新增之宜4匝道重要轉換點設置Q版「幸福公鹿（路）」指示牌，建議用路人跟著幸福公鹿走，以達到分流的效果。（圖／記者王兆麟翻攝）

公路總局於國道5號頭城交流道及新增之宜4匝道重要轉換點設置Q版「幸福公鹿（路）」指示牌，建議用路人跟著幸福公鹿走，以達到分流的效果。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期即將到來，交通部公路總局第四區養護工程處為方便民眾在國道壅塞時，容易找到省道替代道路，於國道5號頭城交流道及新增之宜4匝道重要轉換點設置Q版「幸福公鹿（路）」指示牌，建議用路人轉換替代道路時，跟著幸福公鹿走，以達到分流的效果。

交通部公路總局第四區養護工程處表示，國道每逢連假尖峰時間難免塞車，為使民眾順利改駛替代道路，特別以「幸福公鹿（路）」圖樣搭配螢光替代道路指示牌導引民眾轉換路線，在重要省道轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，並由資訊可變標誌（CMS），提供旅行時間資訊，希望可望紓解礁溪市區每逢假日最後一天的塞車問題，建議民眾可多利用。

相關疏運措施資訊，民眾均可利用智慧型手機、平板電腦及桌上型電腦至公路總局網站查詢（http://www.thb.gov.tw），或下載「省道即時交通資訊」App查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，亦可下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。

公路總局同時提供用路人服務中心免付費專線（0800-231035），作為省道反映路況及客運申訴電話。

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關鍵字：元旦,連續,假期,國道5號,幸福公鹿,塞車,匝道,分流,分流

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