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收集「嫩員工指甲+血」紮人偶祭拜　南韓變態董座：吸收年輕人氣息

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▲ 蒐集「嫩員工指甲+血」拿來拜拜，南韓變態董座：吸收年輕人氣息。（圖／翻攝自YouTube／채널A 뉴스）

▲ 梁振浩以員工的指甲和血液做成人偶埋葬。（圖／翻攝自YouTube／채널A 뉴스）

國際中心／綜合報導

南韓機器人研發公司韓泰未來科技（Hankook Mirae Technology）董事長梁振浩（Yang Jin-Ho）涉職場霸凌、偷拍等，瘋狂毆打員工、逼迫下屬虐殺動物等種種惡行被揭發後，引發大眾撻伐。他近來又被爆出收集年輕員工的指甲和血，來進行某種祭拜儀式，古怪行徑震驚社會。

Channel A電視台24日獨家披露，梁振浩過去曾收集員工的指甲和血液做成人偶，埋在自家祖墳附近的土地後在上面拜拜，事後再向下屬宣稱，這是為了「將福氣分享給他們」。但報導引述曾幫梁振浩籌備祭祀儀式的知情人士說法指出，他認為要「吸收年輕員工的靈魂和氣血，才能出人頭地」。

梁振浩還曾經命令公司職員，以他自主開發的金屬探測儀，到全國各地尋找日治時期被埋在土裡的金塊。知情人士爆料，梁振浩當時向他們說明，日本1945年倉皇撤出朝鮮半島，來不及將金塊帶走，才會埋在土裡，因此要求員工找出這些金塊，交還國庫。他藉此自稱是「投身民族意識的企業家」，但最終連一點金塊的影子都沒找到。

▲▼韓泰未來科技（Hankook Mirae Technology）董事長梁振浩（Yang Jin-Ho），竟然在眾多職員面前連甩1名員工兩巴掌，還逼他跪下道歉。（圖／翻攝自YouTube／진실탐사그룹셜록）

▲▼ 梁振浩把員工打到滿臉通紅，又逼迫員工以長刀砍向活雞。（圖／翻攝自YouTube／진실탐사그룹셜록）

▲▼南韓變態董座用弓箭殺雞。（圖／翻攝自YouTube／진실탐사그룹셜록）

此前，調查報導媒體《夏洛克》和獨立媒體《打破新聞》10月底以一段短短85秒的影片揭發梁振浩慣性對下屬施暴。影片中，他在辦公室裡當眾狂甩員工好幾個巴掌，還逼他下跪道歉，過程中更不斷以言語辱罵，甚至主動要求錄影，因為「想要當成紀念品收藏」。而這名員工因此承受龐大壓力，選擇離職並離開首爾。

第二部爆料影片中，梁振浩在公司舉辦的工作坊活動中，要求下屬射殺活雞；發現員工不忍心下手後，他便親自示範，一箭射中在地上的活雞。當天稍晚，他又要求一名員工提武士刀，另一名員工負責拋活雞，還親自教學，要提刀的員工由上往下揮，使現場黑色羽毛四處亂飛，活雞也頓時墜地、一動也不動。

梁振浩因暴行、傷害、侵占、威脅恐嚇、性侵及違反動物保護法、著作權法、槍砲及刀劍安全管理法、藥物管理法等罪嫌，目前正接受調查。

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關鍵字：梁振浩,變態董座,日韓要聞

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