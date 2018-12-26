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鐵公路對接開工儀式今登場　南北韓交流新里程碑「但還未動工」

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▲▼韓方代表團赴朝出席韓朝鐵路對接項目開工儀式。（圖／翻攝自Facebook／대한민국 통일부）

▲ 特別列車4201新村號自首爾站出發。（圖／翻攝自Facebook／대한민국 통일부，下同）

國際中心／綜合報導

南北韓鐵公路對接暨現代化工程的開工儀式於當地時間今（26）日上午10時（台灣時間9時）於北韓一側的開城站舉行，雙方各派出100人與會，為兩韓關係立下新的里程碑。

《韓聯社》報導，南韓統一部部長趙明均、國土交通部部長金賢美等100人於清晨6時48左右搭上有9節車廂的特別列車4201新村號，自首爾站出發，經過都羅山站，於8時34分通過軍事分界線（MDL），抵達板門站；北韓與會者也搭乘火車南下。

▲▼韓方代表團赴朝出席韓朝鐵路對接項目開工儀式。（圖／翻攝自Facebook／대한민국 통일부）

▲ 南韓方派出100人參加。

開工儀式中，金賢美及北韓鐵道省副相金潤赫（音譯）代表雙方發表致詞，並舉行簽字、鐵路接軌、指路揭幕、合照等象徵性活動。南韓與會者中午在開城工業園區內用餐後，於下午1時30分左右乘車返回，約3時抵達首爾。

開工儀式結束後，南韓統一部副發言人李有振在例行簡報中說明，由於還有經濟制裁等問題待解決，舉行開工儀式並不代表馬上動工，還需要進一步進行考察，再根據此次考察結果規劃基本計畫，為正式開工做準備；此外，還需與平壤當局商討現代化水準、路線等具體內容。

▼ 民眾未來將可以搭乘火車往返首爾及平壤。（圖／路透）

▲▼ 南韓列車時隔10年跨境進入北韓，雙方於2018年11月30日正式啟動鐵路聯合考察作業。（圖／路透）

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