北市少年公車站旁暗巷內遭砍　稱遭酒醉男子誤傷

▲林姓少年在暗巷內遭人持刀刺傷，警方正調閱監視器影像釐清案情真相。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

26日凌晨4時許，台北市信義區吳興街公車總站旁一處巷弄內，一名15歲的林姓少年遭人持刀刺傷。據了解，報案人指稱聽到門外一聲慘叫後，出門就發現林男遭人刺傷，少年頭部有撕裂傷、左大腿及腹部各有一處刀傷，警消獲報到場，將受傷的林姓少年，送往鄰近的醫院救治，少年目前意識清楚，正在接受治療中。

警方表示，報案人疑似認識林姓少年，他向警方供稱，聽到林姓少年慘叫後，將他帶回家中止血才報案。警消到場後，發現林姓少年頭部有撕裂傷，腹部則遭利器造成穿刺傷，左大腿還有1.5公分的切割傷，立即將他送往鄰近的台北醫學大學附設醫院急救，林姓少年意識清醒，目前正在醫院等待治療。

林姓少年痛苦的向警方表示，是被路邊一名醉漢持刀攻擊，但卻又說不出醉漢的特徵。警方在現場找不到血跡，也沒有發現凶刀，警方高度懷疑林姓少年對案情有所隱瞞，已經調閱附近監視器畫面，待少年治療結束後，將進一步訊問，要釐清整起案情是否另有隱情。

▲事發地點鄰近公車總站旁，公車司機表示沒有見到有人打架。（圖／記者趙永博攝）

▲現場遺留疑似刀鞘的物品。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區吳興街派出所外觀。（圖／記者趙永博攝）