砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感

▲年底假期聚會多，出遊頻率增加，輪胎其實也大大影響著車輛駕駛的安全性及舒適度。（圖／取自Pixabay）

消費中心／綜合報導

時序進入冬季，滿山芒草壯麗奇觀、浪漫落羽松林、露天溫泉…等熱門美景引人入勝，但是一想到開車出遊前往秘境打卡，總覺得路程崎嶇顛簸，想到就累？高速駕駛輪胎聲轟隆隆都快聽不見另一半的甜言蜜語？別再錯怪你的車子等級不夠好，而是你根本不懂得選「輪胎」！歲末年終出遊機會變多，想要享受安心舒適的駕駛樂趣，不必花大錢換新車，改用全球最具價值的輪胎品牌「米其林輪胎」，就能有高端車款的舒適享受，滿足你一貫追求生活品味與細節的需求！

白白胖胖的米其林寶寶你一定很熟悉，米其林星級餐廳的地位更被視為品味的象徵，一向重視品質、走在潮流尖端的你，將愛車送廠保養時，怎麼能不堅持一貫的品味與堅持，選擇王者中的王者「米其林輪胎」！米其林輪胎向來以優越的高舒適性見長，因此經常成為歐洲高端車款的指定輪胎，輪胎採用優化胎紋設計及橡膠配方製成，具備耐磨高里程、低胎造、低滾動阻力等性能，可大幅提升整體行車的舒適度及安全性。而且米其林輪胎更在今年英國品牌價值排行榜，以高達30%的成長率一舉拿下冠軍，足見該品牌絕對是輪胎界中看也重用的精品好物。

▲米其林推出限量輪胎。（圖／業者提供，下同）

近期米其林推出兩款限量輪胎235/55 R 19 LATITUDE SPORT 3及225/40 ZR 18 PILOT SPORT 4 以全胎邊天鵝絨設計，隨著光線變移時，胎側的黑白方格圖案會形成漸變視覺效果，宛如賽道上榮耀的冠軍時刻，高端奈米絨面科技及鑽石反射控制設計，讓胎邊更黑更有型，比普通輪胎更具辨識度，為愛車增添尊爵不凡的質感。

歲末年終聚會多、同時迎接大大小小假期，和家人快樂出遊、朋友聚會或與情人約會的機會變得頻繁，駕駛安全性更要注意，米其林特別推出「轉動美好 一路箱伴」優惠活動，只要幫愛車一次換4條米其林輪胎即贈送限量米其林輕旅箱，讓外型可愛的米其林寶寶陪你一起安全出遊，盡情享受美好假期不GG。