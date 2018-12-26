　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感。（圖／業者提供）

▲年底假期聚會多，出遊頻率增加，輪胎其實也大大影響著車輛駕駛的安全性及舒適度。（圖／取自Pixabay）

消費中心／綜合報導

時序進入冬季，滿山芒草壯麗奇觀、浪漫落羽松林、露天溫泉…等熱門美景引人入勝，但是一想到開車出遊前往秘境打卡，總覺得路程崎嶇顛簸，想到就累？高速駕駛輪胎聲轟隆隆都快聽不見另一半的甜言蜜語？別再錯怪你的車子等級不夠好，而是你根本不懂得選「輪胎」！歲末年終出遊機會變多，想要享受安心舒適的駕駛樂趣，不必花大錢換新車，改用全球最具價值的輪胎品牌「米其林輪胎」，就能有高端車款的舒適享受，滿足你一貫追求生活品味與細節的需求！

白白胖胖的米其林寶寶你一定很熟悉，米其林星級餐廳的地位更被視為品味的象徵，一向重視品質、走在潮流尖端的你，將愛車送廠保養時，怎麼能不堅持一貫的品味與堅持，選擇王者中的王者「米其林輪胎」！米其林輪胎向來以優越的高舒適性見長，因此經常成為歐洲高端車款的指定輪胎，輪胎採用優化胎紋設計及橡膠配方製成，具備耐磨高里程、低胎造、低滾動阻力等性能，可大幅提升整體行車的舒適度及安全性。而且米其林輪胎更在今年英國品牌價值排行榜，以高達30%的成長率一舉拿下冠軍，足見該品牌絕對是輪胎界中看也重用的精品好物。

▲▼砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感。（圖／業者提供）

▲米其林推出限量輪胎。（圖／業者提供，下同）

近期米其林推出兩款限量輪胎235/55 R 19 LATITUDE SPORT 3及225/40 ZR 18 PILOT SPORT 4 以全胎邊天鵝絨設計，隨著光線變移時，胎側的黑白方格圖案會形成漸變視覺效果，宛如賽道上榮耀的冠軍時刻，高端奈米絨面科技及鑽石反射控制設計，讓胎邊更黑更有型，比普通輪胎更具辨識度，為愛車增添尊爵不凡的質感。

▲▼砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感。（圖／業者提供）

歲末年終聚會多、同時迎接大大小小假期，和家人快樂出遊、朋友聚會或與情人約會的機會變得頻繁，駕駛安全性更要注意，米其林特別推出「轉動美好 一路箱伴」優惠活動，只要幫愛車一次換4條米其林輪胎即贈送限量米其林輕旅箱，讓外型可愛的米其林寶寶陪你一起安全出遊，盡情享受美好假期不GG。

ET快訊
許瑋甯苦戀阮經天8年被毀婚！獵豔花名冊曝光爆把她當工具人
謝忻斷開王少偉！天菜正牌男友現身　情侶裝閃照曝光

關鍵字：米其林輪胎,米其林

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

米其林推出Primacy 4全新輪胎　主打「從新到舊性能不變」

砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感

蝦皮強打Dyson超級品牌日　神級家電殺到免8千就入手V6

挑戰「超商平價咖啡」價格新高！小7首開咖啡館美式貴25元、拿鐵變75元

麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　消費可抽汽車、住宿券

24小時「超商咖啡書店」！6種精品手沖連藝伎都喝得到　小7首開咖啡館

去年閱讀電子書時間破3100萬分鐘　最多讀者在週三買書

小7開書店了！地表最強超商「Big7」首亮相　還能喝精品手沖咖啡

「自動洗髮機」首度引進微風南山，洗護百元搞定！

包機飛台東！精選「娛樂神卡」6大跨年攻略　跑趴、泡湯、餐廳最高8％回饋

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

27歲媽推娃娃車偷保險套　3000塊贓物藏小孩屁股下

砸百萬換車不如先換輪胎！高端車款指定品牌　舒適度hen有感

蝦皮強打Dyson超級品牌日　神級家電殺到免8千就入手V6

挑戰「超商平價咖啡」價格新高！小7首開咖啡館美式貴25元、拿鐵變75元

麗寶樂園超強卡司陪你過新年！　消費可抽汽車、住宿券

24小時「超商咖啡書店」！6種精品手沖連藝伎都喝得到　小7首開咖啡館

去年閱讀電子書時間破3100萬分鐘　最多讀者在週三買書

小7開書店了！地表最強超商「Big7」首亮相　還能喝精品手沖咖啡

「自動洗髮機」首度引進微風南山，洗護百元搞定！

包機飛台東！精選「娛樂神卡」6大跨年攻略　跑趴、泡湯、餐廳最高8％回饋

新貴派竟然變飲料了！花生+巧克力香濃爆表　全家期間限定販售

曾莞婷「禮服下滑」露粉紅暈！　她看照片沮喪哭了

許瑋甯60字打臉結婚：沒有好消息！　「摩洛哥蜜月」真相曝光

長髮櫻花妹全裸扭屁散步　腳踏車男正面路過淡定往前騎

家人失聯！印尼移工哭求返鄉　雇主冷回「要辦喪事才准假」

游淑慧：與郝龍斌共事20年坦蕩蕩　到郝住處遭跟拍只因我是女生

深澳鐵道自行車限量1680人免費試乘懶人包　明年收費150

新垣結衣《非獸性男女》10大金句：「好人的結局註定悲慘」

里拉暴跌重挫經濟　土國明年最低工資將調漲26%

瘋電影／大黃蜂　善意的溝通芬芳生活

哈登轟41分破歐拉朱萬紀錄　聖誕大戰強壓衛少21+9+9退雷霆

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

微風南山首度引進「自動洗髮機」

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

運動1小時持續燃脂36小時

聖誕節「咖啡買一送一」快把握！

新貴派變飲料！全家期間限定販售

有感！砸百萬換車不如先換輪胎

Supreme進軍上海開7層旗..

小7咖啡館美式貴25元拿鐵變7..

兆豐回饋客戶　JJ演唱會門票大..

小7開書店！地表最強超商首亮相

24小時小7咖啡書店還能免費充..

ZARA特賣下殺5折　今晚21..

全家新拿鐵全台限量10萬杯免費..

從歷史解析《延禧攻略》魏瓔珞、..

更多熱門

相關新聞

聖誕節開米其林　來吃米其林大餐吧

聖誕節即將到來，在台北街頭已經可以感受到聖誕氛圍，而今年在台北有許多餐廳成功摘下米其林星星，成為不少人的聖誕約會首選，為了享受完美的聖誕約會，許多通勤族，已經開始著手安排，在開車往返時，除了害怕遇上馬路三寶，其實最在乎的行車舒適度！

台北平價米其林「實習生餐廳」

10大「最佳輪胎品牌」出爐

5元新幣吃米其林！雲吞麵排2小時

他放棄米其林3星餐廳回台東部落

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

花蓮男爆有豬屍！被網灌爆秒刪文

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

怕再生一個　李佳芬不陪夜宿

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

神基因！南韓辣媽妹是當紅女團

賣菜市長第一晚　穿襪子入睡

9555洩偷情密碼　正宮怒騎BMW

陳冠希1歲女玩具箱7位數天價曝光

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面