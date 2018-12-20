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約會指南！聖誕節開米其林　來台北吃米其林大餐吧

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▲約會指南！聖誕節開米其林，來台北吃米其林大餐吧。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）

▲聖誕節即將到來，台北米其林餐廳成為不少人的聖誕約會首選。（圖／記者李毓康攝）

記者黃稜涵／採訪報導

聖誕節即將到來，在台北街頭已經可以感受到聖誕氛圍，而今年在台北有許多餐廳成功摘下米其林星星，成為不少人的聖誕約會首選，為了享受完美的聖誕約會，許多通勤族，已經開始著手安排，在開車往返時，除了害怕遇上馬路三寶，其實最在乎的是行車舒適度！

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）「米其林輪胎業配」

▲對於通勤族來說，除了害怕遇上馬路三寶，最在乎的其實是行車舒適度。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

通勤族張先生表示，每天花30分鐘到一小時通勤，有時候時間比較趕，又遇到下雨天，很怕路會滑，所以輪胎抓地力會比較在意一點，而且輪胎又是一種消耗品，因此在挑選輪胎時，會希望是品質好一點點，不會傷到車子的底盤，也希望價格是親民一點的。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）「米其林輪胎業配」

▲▼通勤族張先生表示，常常趕時間又害怕下雨天路滑，因此挑選輪胎時會對抓地力比較在意。

▲米其林輪胎（圖／記者劉亮亨攝）

對於通勤族來說，與路面最直接接觸的輪胎，是維護行車安全的重要配備，主打要守護車主行車安全從第一里直到最後一里的米其林輪胎，導入最新一代橡膠科技配方，擁有更優異的長效濕地制動性能、安靜舒適及更高里程，為台灣輪胎產業樹立安全新高度。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）「米其林輪胎業配」

▲▼馳加建凱店副店長張尚紘強調，PRIMACY4在寧靜度、舒適性、整體里程數、抓地力和排水性上都有長足的進步。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）「米其林輪胎業配」

馳加建凱店副店長張尚紘強調，PRIMACY4提升前一代PRIMACY3的特性，在寧靜度、舒適性、整體里程數、抓地力和排水性上都有長足的進步，整體總里程數比其他同級輪胎，大概多了一萬五到兩萬公里的里程數，另外，最重要的濕地排水性以及濕地抓地力上，比同級輪胎來說，它的濕地抓地力，在新胎的時候，它煞車距離短，在胎磨耗過後，它煞車距離比同級輪胎來說又短更多，所以是非常安全的輪胎。

▲▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）「米其林輪胎業配」

▲即日起至明年1月31日，只要購買4條米其林輪胎，立即送你「限量米寶輕旅箱」一個。

即日起至明年1月31日，只要購買4條米其林輪胎，立即送你「限量米寶輕旅箱」一個，圓滾滾的米寶大臉躍上雪白行李箱面，燦笑陪您與愛車一同裝滿祝福、跨越新年，輪胎狀況與車輛安全息息相關，就由米其林輪胎擔任你安心旅程的最佳夥伴，聖誕節就開米其林，來台北吃米其林大餐吧！

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關鍵字：Michelin,米其林,Primacy4,輪胎,汽車,新胎,雨天,聖誕節

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