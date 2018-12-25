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直到生產才知道腋下的痣不是痣　而是多乳症

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▲郭綜合醫院整形外科林聖哲副院長說多乳症是一個很常見的先天性畸形，只是常被人們忽略，基本上來說，多乳症的疾病有遺傳性或家族的傾向。（圖／記者林悅攝）

▲郭綜合醫院整形外科林聖哲副院長說多乳症是一個很常見的先天性畸形，只是常被人們忽略，基本上來說，多乳症的疾病有遺傳性或家族的傾向。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名40歲女性在青春期時，覺得雙側腋下有一個小突起物，她以為是肉痣，而不是很在意，在生第1胎時，就覺得兩側腋下疑似的肉痣會有些腫大，但沒有特別去理它，但生第2胎的時候，卻發現原來兩側腋下很像肉痣的地方居然非常腫脹，並有乳汁分泌出來，這時她才趕快就醫，經診治後確診為「多乳症」。

患者這次生產後腋下多的突起會分泌乳汁，以至於沾濕衣服，常造成生活不方便，那種常常會流出乳汁的感覺和多汗症患者的常流出汗的感覺一樣，常造成雙腋下濕澾澾，造成生活很多不方便。回頭再去問她的家族史，發現她的外祖母也有多乳症。

郭綜合醫院整形外科林聖哲副院長說多乳症是一個很常見的先天性畸形，只是常被人們忽略，基本上來說，多乳症的疾病有遺傳性或家族的傾向，也就是說如果一個人他的母親、祖母、外祖母有多乳症，小孩子就會比別人有較多的機會得到多乳症，而發生率由歐洲白人的0.1％到美國黑人1％，一般而言，女性病人居多，男生患者則偶爾會看到。

多乳症的症狀大部分是呈現腋下局部組織腫大，青春期後因為月事來，或因為懷孕和泌乳的關係而局部脹大，甚至有乳汁產生，這時候患者才知道有問題，進而來就醫，經由醫師問診、理學檢查後，做出鑑別診斷或輔以特殊檢查（乳房超音波或乳房攝影），才確定是得了多乳症。

那些多長出來的腋下乳房組織也跟在一般正常位置的乳房一樣，有可能產生所有乳房的相關疾病，而且機率都一樣，例如乳腺發炎、纖維囊腫、纖維腺瘤、粉瘤、甚至有些特殊病例，例如發生乳癌。

為什麼會有多乳症的產生呢？這必須由乳房發育的胚胎史說起，一般懷孕後的第5周開始有6到8對的乳房脊產生，而在胚胎的第7、第8周開始退化，到3個月停止退化時，大部分的人都退化至只剩一對，但是有些人人會退化不完整而產生多乳症。

至於多出來的乳房產生的位置，則位於從腋窩到腹股溝的連線上，共有8個可能出現的位置，它的細胞組成則主要是由外胚層的上皮組織組成，一般而言乳房發育從出生到青春期停止，當然有些人會較久些。

另1名30歲的女性，她在懂事以來就發現她的腋下多長出一對副乳，因為美觀因素，不敢穿泳衣或小可愛，這次更因為生完第1胎的時候，多長出來的乳房會有大量的乳汁分泌，所以在停止哺乳以後就鼓起勇氣決定把它開刀拿掉，所以歸納開刀的適應症除了美觀因素以外，也有分泌乳汁造成生活不便困擾的問題。患者接受單純乳房切除手術，術後恢復良好。


和多乳症需要做鑑別診斷的疾病有：一、肥胖造成的脂肪堆積。二、腋下淋巴結。三、腫瘤。多乳症一般只要先就醫，經醫師確診是多乳症後，接著長期且定期複診，單純觀察即可，如果還是很害怕，就用乳房超音波或者是乳房攝影來做診斷，有特殊必要時再手術切除。多乳症患者一般都是因為美觀的問題而就醫及手術切除，因為如果在夏天希望穿泳裝或者是小可愛時，多出來的副乳常常有造成穿衣不便，產生美觀的問題；另外有些人因為月事來的時候，多出來乳房會造成腫脹，非常的不舒服，也可以考慮手術切除，再者，就是哺乳期間，因為我們一般的媽媽哺乳專業內衣或者是乳房的吸乳襯墊常常只位於正常乳房位置，如腋下多出來乳房也一樣會分泌乳汁的話，常常造成衣服弄濕，造成生活種種的不便，所以才會尋求醫師把它手術切除；最後當然疑似可能變成腫瘤時，也可以早期把它切除，以除後患。

多乳症治療一般只需要做單純的切除，如果有疑似惡性轉變時，則先做切片檢查，萬一確定惡性時，再跟一般乳癌手術一樣，做廣泛性的乳房切除及淋巴廓清術，患者不用太耽心。

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關鍵字：腋下,,多乳症

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