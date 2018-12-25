影／賴清德火速簽准葉俊榮辭呈　管中閔開門縫30秒回應

生活中心／台北報導

教育部部長葉俊榮25日遭行政院長賴清德約談，會後傳出請辭已被核准。面對記者提問此事，管中閔打開辦公室門回應，「我不知道，我現在在跟別的老師談話，抱歉，好不好，我連新聞都不知道這件事情。」媒體再三追問，他只說「我現在真的在跟老師講話」便立即關門。

據了解，葉俊榮24日「勉予同意」台大校長當選人管中閔的上任，25日一早遭賴清德約談40分鐘，沒想到會後傳出火速請辭，而且賴也已經簽准。對此，行政院指出將在下午5時召開記者會說明，並由秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka出席解釋。

▲媒體守候台大辦公室，管中閔回應超簡短。（圖／記者謝盛帆攝）

針對賴清德25日一早約見葉俊榮一事，行政院發言人Kolas表示，院長是在下午1點58分收到葉俊榮簡訊，說要在3點召開記者會做重要決定，當時院長第一時間就是持保留態度，回傳簡訊指出事關重大，要審慎思考評估，「行政院的確對教育部決定是保留的，希望教育部審慎思考」。

有消息指出，葉俊榮通過管中閔案，事先未獲得賴清德同意，連綠委都不知道。行政院秘書長卓榮泰說，賴清德幾乎同步被以簡訊通知時，要求葉俊榮「審慎思考」，但葉仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾。



▲葉俊榮離開政院身影。（圖／記者黃國霖攝）