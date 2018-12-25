管中閔還沒收到台大通知！驚傳葉俊榮請辭　接校長恐增變數

▲管中閔表示，目前尚未收到學校任何通知。（圖／記者謝盛帆攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部長葉俊榮24日宣布，「勉予同意」台大教授管中閔擔任台大校長。但對於何時將上任，管中閔25日在台大辦公室前接受媒體回應表示，沒收到學校任何通知，真的什麼事情都不知道，「事情確定後，會再跟大家報告」。但下午卻傳出葉俊榮請辭獲准消息，管中閔台大校長人事案恐怕有變數。

教育部長葉俊榮昨天先針對台大校長遴選委員會的兩個爭議（管中閔擔任台哥大獨立董事、核可的時間有落差）指出，希望遴選會積極處理，並且要求台大在三個月內，針對此次遴選過程當中，產生程序瑕疵，全盤做程序檢討報告，除對外做說明，也必須向教育部報告。

▲教育部長葉俊榮24日宣布勉予同意管中閔擔任台大校長。（圖／教育部提供）

但話鋒一轉，葉俊榮指出，考慮到程序瑕疵要處理很重要，衡量台大學生權益、高校發展，社會紛擾糾解，所以決定「勉予同意」管中閔教授擔任台大校長，而上任時間要看台大校方決定何時讓新校長上任，教育部會尊重台大。

針對葉俊榮宣布的內容，府院高層對均表錯愕，行政院秘書長卓榮泰昨晚更在臉書痛批葉俊榮，不顧賴揆「審慎思考」的提醒，執意逕辦、棄行政倫理不顧，令人遺憾。行政院文建會前主委盛治仁則在臉書發文批評，選舉大敗後清理戰場說自己勇敢，只有「噁心」二字可以形容。

據指出，葉俊榮通過管中閔案，事先未獲得賴清德同意，連綠委都不知道。行政院秘書長卓榮泰說，賴清德幾乎同步被以簡訊通知時，要求葉俊榮「審慎思考」，但葉仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾。

行政院長賴清德25日也約見葉俊榮，詢問「何以在這個時機做這樣的決定」。發言人Kolas Yotaka補充表示，院長跟葉部長親自見面是要清楚釐清為何做了這樣的決定，並將在下午5點舉行記者會，與外界說明會面內容。