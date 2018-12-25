快訊／勉予同意管中閔上任　賴清德火速簽准葉俊榮辭呈

▲葉俊榮談台大校長案。（圖／教育部提供）

記者賴于榛、蔡文鈴／台北報導

教育部長葉俊榮24日宣布「勉予同意」管中閔任台大校長，結果25日傳出請辭消息，而行政院長賴清德是否已簽准，將在下午17時記者會說明。

針對管中閔案，賴清德25日一早便撂話要約見葉俊榮，Kolas受訪被問及時間與約見內容，她先解釋，昨天院長是在下午1點58分收到葉俊榮簡訊，說要在三點召開記者會做重要決定，當時院長第一時間就是持保留態度，回傳簡訊指出事關重大，要審慎思考評估，「行政院的確對教育部決定是保留的，希望教育部審慎思考」。

行政院指出將在17時召開記者會說明，並由秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka出席解釋，是否已簽准葉俊榮辭呈，政院尚未正式回應。

據指出，葉俊榮通過管中閔案，事先未獲得賴清德同意，連綠委都不知道。行政院秘書長卓榮泰說，賴清德幾乎同步被以簡訊通知時，要求葉俊榮「審慎思考」，但葉仍執意逕辦、完全棄行政倫理不顧，令人遺憾。

台大校長遴選委員會從1月5日選出教授管中閔為新校長，教育部認定遴選程序有瑕疵，發函請台大重啟遴選，但台大拒絕並提訴願。僵局持續至今超過11個月，經歷3任教育部部長，包括潘文忠、吳茂昆以及現在的葉俊榮。葉俊榮在剛上任時多次強調用「有溫度的溝通」方法尋找「第三條路」，最後選在跨年前夕勉予同意。