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五款超實用LINE聊天機器人推薦！ 小歐陪你抬槓、美玉姨幫你破謠言

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▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

▲ 五款聊天機器人各有功能。（圖／翻攝自LINE）

科技中心／綜合報導

LINE已經成為生活中不可或缺的聊天工具，但除了能跟朋友們聊天之外，LINE還有許多可愛、多功能的聊天機器人，不僅能幫你解決生活中記帳、找菜單的難題，還可以加入與朋友的聊天群組，增加抬槓樂趣！

1、Orz

搜尋ID：@ken2384p

這款小歐機器人是這四款中功能最強大的，不僅能提供天氣、油價、星座等資訊，還能充當維基百科！只要輸入關鍵字，就會有小歐跳出來為你解答疑惑。

▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

此外，最有趣的是每次只要輸入像是「傻眼」、「跌倒」、「生氣」等關鍵字，就會有小歐圖片支援，讓朋友間聊天更有趣。

▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

還有要注意的是，要千萬小心不要不小心說了「小歐滾」，不然小歐就會難過地留下「好吧我走」並離開群組。

2、記帳雞

搜尋ID：@17g8

這款記帳雞機器人可以幫你把繁瑣的記帳變得簡單，只要輸入收入、支出，還會幫你分析金錢來源，簡單幫你追蹤消費行為。

▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

▲▼ 記帳雞幫你紀錄資金流向，還有詳細分析。（圖／翻攝自LINE）

▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

3、喝飲料大師

搜尋ID：@fdb1516q

這款「喝飲料大師」絕對是午茶定飲料的小幫手！不只會隨機幫你推薦鮮果茶、奶類、茶類，還有隨機店家，並且會貼心幫你附上飲料菜單，不知道喝什麼找它問就對了！

▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

4、美玉姨

加入QR code：https://line.me/R/ti/p/%40dfz0050h

這款APP專為闢謠而生，網路上會有許多來路不明的資訊，透過LINE群組分享更容易快速散布，尤其是有長輩在的LINE群組，總是會有許多如假似真的「健康資訊」或是「民生消息」，但實際上卻又有許多不實或是誇大的資訊充斥，身為晚輩的人又不好意思直接出聲，這時美玉姨就是一個相當好的工具。

為了解決這問題，台灣的開發者 Carol 近日開發名為「美玉姨」的 LINE@ 一般帳號，可加入 LINE 群組用於自動查詢謠言、並且即時給予回覆還附上正確資訊。

▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

美玉姨的資料來源則是出自於 g0v「Cofacts 真的假的」謠言查證專案，當群組裡有人轉傳一則訊息，美玉姨將從謠言資料庫裡面搜索數筆類似的資料做全文比對，挑選最接近的一篇作為回應，並附上相關資訊的出處，提供群組例的大家當作參考，再也不怕傻傻被騙了。

5、國語小幫手

加入QR code：https://line.me/R/ti/p/%40hyk1791o

現在有許多家長都會協助孩子完成作業，但學校的做也可是越來越高深，不僅考倒了孩子也考倒家長，這款「國語小幫手」可以查單字、查造詞，還可以查成語，成語還會順便附上詳細出處、典故，讓爸媽也可以為小孩解釋清楚。

▲▼ 聊天機器人。（圖／翻攝自LINE）

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關鍵字：LINE,聊天機器人,Orz,記帳雞,喝飲料大師,國語小幫手,美玉姨

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