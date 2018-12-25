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陳金德：再次遠行高雄不孤單　終將埋骨宜蘭

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▲▼25日卸下宜蘭代縣長一職的陳金德，將再次遠行高雄，且他會常回來宜蘭。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼25日卸下宜蘭代縣長一職的陳金德，將再次遠行高雄，且他會常回來宜蘭。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「我將再次遠行，感謝故鄉給我溫暖，此行的心情不孤單，未來終將告老還鄉，埋骨宜蘭」宜蘭代縣長陳金德，25日在宜蘭新舊任縣長交接後，將南下高雄，他說2013年，前高雄市長陳菊找他南下高雄擔任高市環保局長，這次將再次遠行，千山獨行，不必相送，將會常回來宜蘭。對於是否在宜蘭參選立委一事，他並未回應。

▲▼25日卸下宜蘭代縣長一職的陳金德，將再次遠行高雄，且他會常回來宜蘭。（圖／記者游芳男攝，下同）

陳金德2017年11月6日回宜蘭代理縣長就職時，曾引用詹雅雯的一首歌「想厝的人」，希望故鄉的月娘，照光回鄉的路，此時卸任縣長，將再次離鄉也引用這首歌詞，希望故鄉的月娘，照光他在外頭打拚的路；再次跟各位說再見、宜蘭再見。

陳金德在新舊任縣長交接致詞時，細數他一年多來做很多事，包括解編50幾年羅東保護區、推動28年無法解決的新馬地區都市計畫、訂定自辦市地重劃審查辦法、鬆綁農地政策、開放偏遠地區可申請經營民宿、取消校長遴選的浮動委員等。

陳金德離開交接會場時說，上次離鄉悲壯孤單，律師林國璋送他一首改編的詩，「男兒志在四方，不得功名誓不返，埋骨何需桑梓地，人間無處不青山」，這次他離鄉的心情不孤單，很多人給他溫暖，因為雖然人間無處不青山，但宜蘭青山綠水最可愛美麗；雖然埋骨何需桑梓地，但他「終究告老還鄉，埋骨宜蘭」。

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關鍵字：宜蘭代縣長,陳金德

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