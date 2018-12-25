鄭文燦就職典禮會場　觀禮區後方座位沒坐滿

▲鄭文燦就職典禮觀禮區後方位子，到典禮結束幾乎坐不到二成？！（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二屆市長鄭文燦暨一級主管聯合宣誓就職典禮，25日上午在府前廣場舉行，近千人士到場觀禮。在內政部長徐國勇監誓下，成功連任的鄭文燦完成宣誓，隨後進行一級主管聯合宣誓，典禮簡單隆重。觀禮的民眾納悶，寬廣的府前廣場，雖排滿觀禮的座椅，但後方兩區的座位幾乎坐不到二成，空蕩蕩的位子相當顯眼。

鄭文燦就職市長典禮於上午8點至8點40分在桃園市立國樂團的樂聲下揭開序幕，觀禮嘉賓在樂聲中進入會場，接著由桃園敦青舞蹈團進行暖場表演；上午9點03分，徐國勇與鄭文燦一同從市府辦公大樓步入會場進行市長宣誓、監誓人致詞以及市府行政團隊聯合宣誓；隨後鄭文燦返回市府批示第一份公文後，返回會場進行就職演說。

▲在內政部長徐國勇監誓下，成功連任的鄭文燦完成宣誓。▼隨後進行一級主管聯合宣誓。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦就職典禮以「多元、團結、魅力－桃園迎向新時代」為主軸，強調桃園是一個結合閩南、客家、眷村、 新住民、原住民的多元族群城市，而多元更要包容，團結帶來力量，新的桃園正在展現一個新興城市的魅力，桃園從今天開始，繼續迎向新時代，以多元、團結、魅力的價值，深化族群與文化的內涵，以遠見與速度，展開城市的轉型

。

觀禮的民眾納悶，桃園府前廣場相當寬廣，今天雖排滿觀禮的座椅，會場也區分前左、前右和後左、後右４區，但後左、後右2區的座位幾乎是空的，這和向來樂於與民分享喜悅的鄭文燦作風而言，似乎有違，也因成排空位，讓就職典禮觀禮會場的後方顯得格外冷清！