賞西湖、遊黃山、觀富春江...「最美線路」杭黃高鐵通車

▲杭黃高鐵全線有正線橋樑168座、隧道87座，橋隧總長232公里，橋隧比為87.6%。（圖／中國鐵路總局）

大陸中心／綜合報導

賞杭州西湖、千燈湖，觀安徽黃山日出…...一趟高鐵全搞定。有最美高鐵線之稱的「杭黃高鐵」25日上午正式開通營運，全長265公里，連接浙江杭州和安徽黃山，沿線共有7個5A級、50多個4A级景区，被稱為黃金旅遊線。為了減少對景區的破壞，線路採用「之字形」折線設計。

據中國鐵路總公司消息，杭昌高鐵杭黃段開通運營後，將打通浙江西部至安徽南部間山水相隔的天塹，結束浙江西部不通高鐵的歷史，杭州、上海、南京至黃山，分別只需要1小時26分、2小時26分、3小時24分可達。

杭黃高鐵東起杭州，向西經杭州富陽區、桐廬縣、建德市、淳安縣，進入安徽省績溪縣，終至黃山市直至安徽黃山，全線設杭州南、富陽、桐廬、建德、千島湖、三陽、績溪北、歙縣北、黃山北9座車站，設計運營時速250公里。

▲「人間天堂」杭州西湖被列入世界遺產名錄。（圖／CFP）

「名城、名湖、名江、名山」杭黃線沿線分佈黃山、千島湖、杭州西湖、富春江等一批著名旅遊景點，沿線共有7個5A級、50多個4A級旅遊景區、10個國家森林公園，風景「顏值」全面升級。

也因為靠近景區，鐵路設計建造過程中面臨了巨大生態保護壓力。據《澎湃新聞》報導，杭黃高鐵總體設計負責人張必武表示，為最大限度減少對沿線景區的破壞，保護生態環境，線路採用了大之字形折線設計，「之字形設計對沿線旅遊景點拉動是最為明顯的，我們儘量靠近景點，但是不碰到核心景區，環境影響又是最小的，方便乘客上下車。」

▲溪北站站內護坡種植了22萬株植物，8000平方公尺的空地變成了自然天成的大花園。（圖／中國鐵路總局）

鐵路總局積極在沿線種上綠色植物，目前，杭黃高鐵全線綠化覆蓋率超過50%，以建設綠色、寧靜的鐵路運輸長廊為目標，調整綠化樹種選擇，形成了不同時間、不同空間的綠化組合。今後，旅客乘坐高鐵走在杭黃高鐵上，將親眼見證「四季常綠，三季見花」的美麗景色。

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