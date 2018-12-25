過年旅遊旺季來臨　申辦遠傳、亞太漫遊優惠再下殺

▲亞太電信國際漫遊最低每日吃到飽只要96元。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

跨年、過年連假是台灣消費者旅遊旺季，對於電信漫遊的需求也相當大。為此，遠傳電信的「全球定量包」1GB 優惠價999元，跨國跨網使用漫遊上網15天，平均每天只要67元的銅板價；而亞太電信則即日起推出冬季國際漫遊優惠活動，4G月租型用戶獨家享有熱門出境國家日租型每日上網吃到飽的優惠下殺3折起，最低每日吃到飽只要96元。

遠傳電信表示，該公司自2017年推出漫遊上網「全球定量包」，廣受用戶歡迎，更持續新增「全球定量包」適用國家，至2018年底適用國家已累積高達56國。配合國人出國旅遊旺季，遠傳「全球定量包」升級版加量不加價，1GB 優惠價999元，跨國跨網使用漫遊上網15天，平均每天只要67元的銅板價，1GB用量使用完畢後，若想繼續使用，簡單回傳訊息即可立即加購上網量，漫遊上網輕鬆滑、沒負擔。

除此之外，遠傳也為了讓用戶省荷包，照顧出國旅遊每一個環節。2019年也將持續與全球線上飯店服務供應商Hotels.com合作，除了可享全球訂房優惠外，遠傳用戶於Hotels.com專屬活動網頁訂房，不用抽獎，每晚直接送漫遊上網金199元，每人每月最高回饋5個晚上，每人每月最高可回饋995元。

而在亞太電信方面，則即日起推出冬季國際漫遊優惠活動，4G月租型用戶獨家享有熱門出境國家日租型每日上網吃到飽的優惠下殺3折起，最低每日吃到飽只要96元。

日租型漫遊優惠區域包含中港澳(合併)、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、南韓、印尼、菲律賓、美國等地區，優惠價格更是業界最划算！中港澳(合併)、日本每日296元；新加坡、泰國、馬來西亞、南韓、印尼、美國每日$196元；菲律賓每日96元。

且除了電信漫遊外，亞太也提供了Wi-Fi分享器WiFun租借的服務；亞太電信指出，春節期間經常出現一機難求的盛況，提醒有需求的旅客趁早租借。尤其跨國旅遊，A地租的WiFun必須A地使用及歸還，B地租的WiFun必須B地使用及歸還，如果又跑了C地，就必須再來一次，結果整趟旅程都因為租借WiFi分享器而忙碌。亞太電信的WiFun一台就能環遊全世界，網路何時何地都不斷線！尤其不限流量分級收費，還有多種流量包彈性組合，依照預算、上網習慣自由搭配資費，選擇最適合自己的方案。