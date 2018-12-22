縱谷南區旅遊新亮點！　卑南遊客中心力推卑南樂舞及故事

▲縱管處卑南遊客中心22日上午重新開幕啟用。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處卑南遊客中心歷經與在地下賓朗部落達成共識及兩年多的整修，終於在22日上午10時30分重新開幕啟用。遊客中心建築物以白色為基調，再以卑南族獨特人形舞蹈紋點綴，讓建築十分亮眼、活潑。

▲遊客中心建築物以白色為基調，再以卑南族獨特人形舞蹈紋點綴十分亮眼活潑。

縱管處林維玲處長表示，卑南遊客中心為縱谷南區重要入口節點，未來將成為花東縱谷南區旅遊亮點，提供遊客高品質的旅遊諮詢服務。

▲下賓朗部落族人獻唱傳統歌謠為遊客中心啟用拉開序幕。

卑南遊客中心位在台九線及台九乙線的交叉口，是遊客南來北往最佳休憩地點。縱管處連續幾年都獲得觀光局i-center旅遊服務體系服務品質提升評比特優，遊客中心重新啟用之後，終於能夠在轄區南端提供貼心的特優級旅遊諮詢服務，未來卑南遊客中心一定是遊客造訪的熱點。

林處長並表示縱谷處未來將與下賓朗部落及周圍其他卑南族部落合作，逐步在遊客中心展現卑南族動人的樂舞及部落文化故事，更希望卑南遊客中心與鄰近的卑南教育中心花環部落學校串連合作，推動以卑南族部落為主體的部落文化旅遊。

歡迎各位遊客，在經過台九及台九乙路口時，不妨停下旅行的腳步，短暫的與富有卑南氣息的卑南遊客中心來個約會吧。