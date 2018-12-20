內蒙首次接入「八橫八縱」高鐵網　通遼到北京14→3.5小時

▲新通高鐵開通標誌內蒙古連接黑龍江、吉林、遼寧三省的首條高鐵全線貫通。（圖／中新網）

大陸中心／綜合報導

大陸國家規劃的「八橫八縱」再迎新成員「新通高鐵」，這是內蒙古首次接入全國高鐵網。新通高鐵連接遼寧省新民北到內蒙古通遼，與京瀋高鐵相接，建設里程197公里，設計時速250公里，將過去通遼到瀋陽5小時的路程縮短到1.5小時左右，預計在12月末開通運營。

新通高鐵通過與京沈高鐵相連接，向西南可直達北京，從瀋陽沿哈大高鐵向北可直達哈爾濱，向東南可直達大連，線路設6座車站，自京沈高鐵新民北站引出，經彰武、章古台、甘旗卡、木裡圖，到達通遼站。

新通高鐵開通後，將成為內蒙古東部地區到瀋陽、北京最便捷的快速客運通道。通遼到瀋陽的執行時間，將由過去的5小時左右縮短到1.5小時左右，到北京則從14小時縮短至3.5小時左右。

▼線路示意圖。（圖／央視網）

新通高鐵於2016年6月開工建設，為雙線電器化有砟軌道，自2018年8月聯調聯試以來，經過軌道、路基、橋樑、隧道、通信等動態檢測，各系統和整體系統功能得到了驗證和優化。

以新通高鐵和京沈高鐵遼寧段同步開通為標誌，內蒙古自治區也正式匯入了全國高鐵網，加強了內蒙古東部地區與環渤海地區經濟社會交流。

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