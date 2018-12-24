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【英語多益通】他從工程師變駐美特派記者　跟著大聯盟球星到處走

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文／林郁宸

趕搭下一趟班機、搭上長程客運、每天在不同旅館中醒來，只為了跟拍美國職棒大聯盟球員的場上英姿，這是現為體育新聞頻道駐美特派記者王啟恩的日常。這份工作和朝九晚五的上班族不同，因大聯盟球賽分布美國各地，他必須跟著球隊四處跑，一般人好夢正酣，他卻在奔波移動，但依舊樂在其中。

▲王啟恩熱愛棒球，造訪30座美國職棒大聯盟的球場，並結合專長創造不同價值。（照片提供／王啟恩）

王啟恩一從交通大學管理科學系畢業、就取得擔任Yahoo前端工程師的門票，從事前端工程師長達十年之久，佔據了他職涯裡的一大半。從大學階段便開始接案的他認為，「關鍵在於要從興趣和熱情出發，吸收課堂外的知識、培養專業。他以水電工來形容前端工程師的工作內容，網站介面就像是一棟房子，有人負責室內設計、有人負責畫設計草圖，而前端工程師則負責處理網站介面上的互動。

擔任前端工程師的工作之餘，王啟恩還有另一個身分，就是Facebook粉絲團《看職業運動學英文》的創辦人。高中時期的他，為了能理解更多在中文世界裡沒有的內容，把大聯盟官網上的文章一篇篇地印下來研讀，還聽國外的轉播內容練習聽力與口說，英語文能力也就此累積。

創粉專 結合運動寫作與英文學習

創辦粉專的初衷是期望更多人能透過有興趣的主題學英文，自2013年創辦，從純粹分享雙關語，到後來開始認真分析一項議題。王啟恩說，「我當然也發現到讀者比較喜歡勵志、好笑、獵奇的內容。」但他堅持以實用性為主，比起單純分析賽況，他更希望讀者學到相關單字、俚語或是背後文化。

他舉例，像是某次比賽中洋基隊外野手Clint Frazier擊出了一支再見全壘打，當時球賽主播吶喊的「Downtown goes Frazier」成為各家媒體的頭版標題，此處除了意指「把球轟出場外」，其實還有更深的含意，源自於拳擊史上一次經典戰役中，前世界重量級拳王Joe Frazier在台上被打倒時，播報員所喊的「Down goes Frazier」（Frazier倒下了）。王啟恩認為，無論是再見全壘打或是拳擊場上的擊倒，讓比賽分出勝負的這關鍵一擊，不僅能認識美國家喻戶曉的經典名句，還可藉此學到英文的倒裝用法，是不可多得的教學素材。

累積養分 創造更多可能性

王啟恩就這麼寫了四年多，累計近1800篇的文章，出版社還因此找上門，邀請王啟恩與夥伴一同寫書，《看MLB、NBA學英語》一書問世了。對此王啟恩有感而發地說，「一路維持下來的寫作習慣，也成為了我現在工作的養分。」

不僅將運動結合英語及寫作，秉持著對於運動與棒球的熱愛，王啟恩更與朋友一起在Podcast上主持廣播節目《Hito大聯盟》，一周一次的節目，讓現在身處美國的他有機會和朋友、球迷在空中交流，「透過這些機會累積人脈，讓我認識到許多平常沒機會接觸的人，如美國大聯盟球場場地的維護人員。」

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

▲透過廣播節目《Hito大聯盟》，讓王啟恩（右）得以接觸不同的人事物。左為節目共同主持人李秉昇。（照片提供／王啟恩）

成為Podcastor後，王啟恩希望能親身體驗今年的美國職棒大聯盟春訓，在因際會下，與現在任職的公司合作，以對方提供記者證、他採訪寫稿的互惠方式前往美國，也開啟轉換跑道的契機。問及他轉職時的內心掙扎，王啟恩笑說，「當下只覺得，如果沒有答應，我一定會後悔一輩子。」比起做了之後而覺得後悔，他更不希望自己因錯過機會而留下遺憾。

「想當駐美特派記者，英文能力真的只是最基本的條件。」王啟恩解釋，就算一則專訪只需訪台灣球員，身為媒體人，還是必須想盡辦法從受訪者周遭如教練、家人、工作人員等取得第一手消息。「這部分只能從生活中慢慢學習，必須先訓練icebreaking（破冰）的能力，學會如何開啟話題。」到現在已轉職數月的王啟恩說，這是他到美國後最大的挑戰，試著用腦中的詞彙和不同領域的人聊天，至於談論的議題可能從政治、經濟到生活中的大小事，應有盡有，同時也考驗了應變能力。

「做自己喜歡的事，讓喜歡的事有價值。」王啟恩引用「簡單生活節」的廣告詞說，盡己所能地維持興趣、並結合專長，才會獲得能與他人交流的成果，讓喜歡的事情更有價值。

About王啟恩
出生：1986年
現職：TSNA專業體育新聞駐美特派記者
經歷：Pinkoi前端工程師、Yahoo!前端工程師、《看職業運動學英文》粉絲團創辦人、Podcast《Hito 大聯盟》共同主持人，著有《看MLB、NBA學英語》一書
學歷：交通大學管理科學系

本文經授權轉載自《English Career》No. 66

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關鍵字：棒球,大聯盟,美國,特派記者,工程師,英語能力

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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