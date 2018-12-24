　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 ▲單車騎士硬要騎在路中央，被叭竟丟水壺嗆聲，結果被貨車司機霸氣處罰。

實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡近日有一則車禍影片引起網友議論紛紛，內容錄下兩名單車騎士悠哉騎在馬路中央，妨礙到後方貨車前進，其中一名騎士在被司機連叭幾下以後，竟還拿起車上水壺往後丟回嗆，沒想到下秒就被司機「狠狠處罰」，整個過程被前方車主的行車紀錄器錄下PO網。

從1分鐘左右的影片中可見，事發地點的Pasir Ris Rise路相當狹小，僅有兩條車道，兩名單車騎士大喇喇地並排騎在路中間，擋住了後方貨車去路，讓後者只能緩緩跟在後頭。停等紅燈時，其中一名騎士回望了貨車一眼後，只是氣喘吁吁的轉回頭，表情毫不在乎，甚至揚起一抹微笑。

▲▼腳踏車騎士嗆聲，被貨車撞翻。（圖／翻攝自Facebook／ROADS.sg）

▲腳踏車騎士回看了貨車一眼，一臉不在乎地不願讓路。（圖／翻攝自Facebook／ROADS.sg）

當再度起步時，騎士也絲毫沒有要讓行的意思，後方司機忍不住對他按了幾下喇叭，結果騎士聽了不爽竟丟水壺要對方「惦惦」，水壺直接擊中貨車後照鏡。沒想到這下惹錯了人，貨車司機下秒直接將車頭左偏，一把將囂張騎士整個撞翻一圈，摔在分隔島草坪上。整個經過全被前方駕駛的行車紀錄器錄下，事後被PO網上傳，引起廣大網友熱議。

▲▼腳踏車騎士嗆聲，被貨車撞翻。（圖／翻攝自Facebook／ROADS.sg）

▲貨車司機的後照鏡被水壺擊中後，直接把車頭向左偏，將騎士整個撞翻進旁邊分隔島上。（圖／翻攝自Facebook／ROADS.sg）

依據新加坡法規，雖然允許腳踏車騎上馬路，不過騎士必須盡可能靠邊行駛，以便交通安全順暢，如果無視規定，最高會被處以2000新加坡元罰金（約台幣4.5萬元），或處6個月有期徒刑。

據了解，事發後有熱心過路人立刻報警協助，不過在救護車抵達後，騎士拒絕送醫。看過影片的網友則紛紛留言表示，「活該啦，貨車是正當防衛」、「很高興看到他被撞飛」、「撞太輕了啦」、「要是我的話也會這麼做」、「司機要是缺律師費我捐！」、「超爽哈哈哈」，不過也有網友表示，「貨車司機這樣滿危險的，可能會出人命」。

▼雖然腳踏車在新加坡法律可以騎上馬路，但若騎到路中影響交通，最高會被處2000新加坡元罰金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼ 單車,自行車,騎車,腳踏車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

ET快訊
問卷／台北市第2選區立委補選調查　抽全家禮物卡
Romeo正面入鏡！同步周杰倫嘟嘴　網驚：父子一個樣
偷窺監視器意外揭發「深圳沙包女童」　鄰怒：我要救她

關鍵字：新加坡,腳踏車,車禍,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

無人機之亂IS也來鬧　發「飛向紐約照」嗆：癱瘓機場很EZ

穆湯波資助　8歲巨瘤男童赴美手術..因藥物過敏死亡

關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備　專家打槍：火山引起的來不及

加拿大通訊巨頭貝爾、研科：禁用華為「替換成本高達309億」

堅持重啟商業捕鯨！海洋守護者協會創辦人批日本「海盜捕鯨國」

基因編輯技術大爆發　複製猴、AIDS免疫嬰兒入選2018年度科學大事　

正撞警方慈善趴　最衰女賊開溜秒被「一屋警察」圍捕

拿著Gucci包的天使！　憂鬱警聖誕夜想結束生命「一張紙條」救了他

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

北歐2女「斬首曝屍」命案逮13嫌　摩洛哥：個人動機犯案無關IS

單車囂張騎上路中央遭叭「丟瓶回嗆」　下秒被運將霸氣處罰

無人機之亂IS也來鬧　發「飛向紐約照」嗆：癱瘓機場很EZ

穆湯波資助　8歲巨瘤男童赴美手術..因藥物過敏死亡

關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備　專家打槍：火山引起的來不及

加拿大通訊巨頭貝爾、研科：禁用華為「替換成本高達309億」

堅持重啟商業捕鯨！海洋守護者協會創辦人批日本「海盜捕鯨國」

基因編輯技術大爆發　複製猴、AIDS免疫嬰兒入選2018年度科學大事　

正撞警方慈善趴　最衰女賊開溜秒被「一屋警察」圍捕

拿著Gucci包的天使！　憂鬱警聖誕夜想結束生命「一張紙條」救了他

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

全台最好逛！台中港三井OUTLE全家遊　快速通關三個小撇步

「學姐」黃瀞瑩輔選有功！　接北市府副發言人　

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

馬推薦張善政給朱立倫當副手？ 朱：他是非常優秀的人才

五迷帶種！點播周杰倫《雙截棍》　吳宗憲「真的唱了」　

HBL／松山複賽首戰大勝東泰　能仁險勝青年

4款消除水腫的熱茶飲　讓你在寒冬也能溫暖美麗

陸首款全複合材料無人機　翼龍I-D衝天30min完成首飛

守護自然美景　白河警淨山e起來

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

國際熱門新聞

1米海嘯死傷千人　他曝2原因釀..

逃票哥躲火車頂　過橋後直接斷頭

64年零違規！日天皇退位後「不..

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全..

北歐2女遭割喉　兇手上死者母臉..

不斷更新／印尼海嘯死傷破千

二手奧迪被殺價　賣家霸氣復仇

BMW駕駛小瞇3秒！彈起旋轉3..

BBC介紹延禧攻略！女主角狠又..

10具嬰屍被偷　公墓半夜傳出誦..

帶「女兒」去火化　4天後她竟回..

AV女優幫富二代生子　卻被鈍器..

日第6起豬瘟案例　愛知縣野豬感..

混血女模正翻　網：人間尤物

更多熱門

相關新聞

嘉義太保嚴重車禍　騎士當場無呼吸

嘉義縣太保市後潭嘉167與168路口，24日下午5時許發生一起汽機車撞擊意外，一自小客車不慎失控撞上前方另外兩自小客車與一部機車，機車騎士被撞到後，當場失去生命意識，詳細原因警方調查釐清中。

關鍵24分鐘無海嘯預警！印尼總統要求換設備

快訊／嘉義太保追撞車禍　騎士命危

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

「錢被敗光」遭甩　他砍死女友自殺

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

吃台南2元黑輪　夾4串結帳98元

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

胡歌深夜被爆領證結婚！

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝光

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面