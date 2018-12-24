拿著Gucci包的天使！　憂鬱警聖誕夜想結束生命「一張紙條」救了他

▲ 辛普森當年陷入低潮，在最脆弱的時候遇見了一位「天使」。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國紐約市一名警察迪安．辛普森（Dean Simpson）35歲時因憂鬱症企圖在聖誕夜結束生命，卻被一位婦女開導後，挽回了性命。如今，51歲的他回想起這件事時直說，一位「天使」救了自己。辛普森當年因父親離世、20多名同事在911恐怖攻擊中喪命而陷入低潮。

開始酗酒、罹患憂鬱症的辛普森在2001年的聖誕夜搭上一列火車，手裡只有一把槍和父親的一本聖經。在車上，一名60多歲的婦女手拿Gucci包、圍著亮紅色的圍巾，渾身充滿節慶的雀躍之情，開始與他攀談。她指著覆蓋著白雪的樹問辛普森，「真是美麗，對吧？」還問這位年輕人最喜歡紐約的什麼特徵。

據《每日郵報》報導，辛普森憶述，當時自己很無禮地回答喜歡紐約市每個人彷彿都「沒有名字」，在這個大城市裡，誰也不認識誰，好幾天不跟任何人說上一句話也沒關係，「但我最喜歡的，是不被打擾。」然而，這位婦女顯然沒有接收到訊息，繼續與年輕人說話。多年後，辛普森在回憶錄中也向對方道了歉。

▼ 辛普森說，「天使就在我們身邊。人們總是在談論各種善行，但或許沒有意識到有多少是每天發生在我們身上的。」（示意圖／達志影像／美聯社）



這位婦女與辛普森分享了許多事，包括自己的丈夫在2年前去世了，樂觀的精神逐漸打動眼眶濕潤的辛普森。婦女離開之前，遞了一張粉紅色的紙條並說，「我不知道你要去哪裡，但當你抵達時，讀讀這個吧。」紙條上頭寫道，「迪安，生命是個禮物，應該與人分享。永遠不要放棄希望！聖誕節快樂。艾琳（Erin）。」辛普森看完後，決定將手槍的子彈取出、坐車回家。

辛普森雖然從沒找到艾琳，但一直保存著這張紙條和父親的那本聖經。2014年，辛普森遇到了現在的妻子並結了婚。時常回想起這件事的他說，「天使就在我們身邊。人們總是在談論各種善行，但或許沒有意識到有多少是每天發生在我們身上的。」

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