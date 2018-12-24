快訊／韓國瑜就職爆各局處配合　總額超過300萬！可能動用第二預備金

圖文／鏡週刊

準高雄市長韓國瑜明（25日）早將正式就職，高雄市政府依慣例運用的第一預備金不超過100萬元，由於韓國瑜在愛河畔戶外舉辦，包括搭建舞台、音響等費用為98萬元，但外界質疑就職典禮不可能僅花100萬元。本刊接獲爆料，直指韓的就職典禮由高雄市府各局處配合的費用，總額超過300萬元，可能將動用第二預備金支應。

根據爆料者提供資料顯示，韓國瑜就職典禮除行政暨國際處的98萬元為舞台搭建外，各局處配合的費用還包括：新聞局新聞服務（轉播等費用）90萬元、文化局支應節目表演費用81萬元、社會局包括請柬、郵費及公益攤位費用共13萬餘元、交通局處理管制站牌等事項約花10萬元、人事處負責保險等費用7萬元、經發局負責攤商水電5萬元、民政局購買礦泉水花2萬餘元。光是各局處配合的費用就超過200萬元，總經費更達300萬元。

民進黨立委段宜康日前曾點名花蓮新任縣長徐榛蔚就職的預算共編列235萬元，為全台最高。爆料者質疑，高雄市府實際花費超過300萬元，韓國瑜的鋪張程度才是全台灣最高。

將接掌高雄市政府新聞局長的王淺秋向本刊表示，除市府招標的舞台搭建98萬元以外，「我們真的不知道各局處花了多少錢，市府也沒有人通知我們。」她強調，在開籌備會議時，各局處確曾提及可以年度預算的內部資源配合，但包括表演歌曲授權費、餐飲費用以及提供給賓客的伴手禮相關費用，都是韓國瑜陣營自掏腰包，沒有多花一毛公帑，「絕對高於市府預算的98萬」。

王淺秋也強調，韓國瑜市長就職規劃的初衷是希望行銷高雄觀光、特產、美食，宣傳的效果無價，希望外界不要被這些有心人士刻意製造的訊息模糊焦點。



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