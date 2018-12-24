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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

婦聯會為國民黨附隨組織案停審　最高行政法院不准

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▲▼婦聯會,中華民國婦女聯合會,國民黨黨產。（圖／記者洪巧藍攝）

▲婦聯會附隨組織案停止審理，最高行政法院今廢棄。（圖／記者洪巧藍攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院黨產會認定中華民國婦女聯合會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服提行政訴訟，聲請撤銷黨產會認定。台北高等行政法院一審認為本案目前釋憲中，因此裁定停止審理，黨產會提出抗告，最高行政法院審理後，24日廢棄一審停審裁定，發回北高行重裁。

最高行政法院廢棄發回後，台北高等行政法院必須重新開庭審理，或者另行撰寫釋憲聲請書，向大法官聲請釋憲，才能據此裁定停止執行。

行政院黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，婦聯會不服提行政訴訟，除了要求撤銷黨產會認定為附隨組織的行政處分外，並要求停止執行。台北高等行政法院11月間裁定，准許婦聯會停止執行的聲請，等同讓婦聯會凍結財產全面解凍；至於本訴的部分，則因北高行認為本案有違憲之虞，已經司法院大法官受理釋憲，在釋憲結果出爐前，停止本案審理程序。

黨產會不滿，提出抗告。最高行政法院受理後，認為北高行裁准停止審理的依據，乃根據《行政訴訟法》第178條之1規定，並參酌司法院釋字第371號、第572號解釋意旨，行政法院法官就其所審理之案件，依同條規定第2項規定裁定停止訴訟程序者，當以其確信該案應適用之法律違憲，顯然於裁判結果有影響，並向司法院大法官聲請解釋，始得為之。

但因北高行並未就其受理本件黨產條例事件，所應適用的系爭規定表明有牴觸憲法之確信，也未聲請司法院大法官解釋，與上開《行政訴訟法》裁定停止訴訟程序之規定未合，所以最高行政法院廢棄北高行裁定。
 

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關鍵字：法律,人權,婦聯會,不當黨產條例,行政院黨產會,最高行政法院,中華民國婦女聯合會,黨產會

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