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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

洗掃街車載500公斤水　失控逆向撞死對向車駕駛

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▲▼台中市環保局用洗街車清洗道路路面。（圖／台中市政府提供）

▲南投縣政府環保局洗掃街車肇事。此為示意圖。（圖／台中市政府提供）

記者吳銘峯／台北報導

南投縣環保局的洗掃街車廖姓駕駛，3年半前駕駛洗掃街車在路上值勤，結束工作時，廖男因彎道未減速，再加上車廂內還有510公斤重的水量，以致於車輛重心偏移，失控逆向撞上對向轎車，車上駕駛陳姓男子因顱內出血及開放性骨折，休克死亡。最高法院審理後，因廖男自首減刑，最後將他判刑7月定讞。

判決指出，本案發生於2015年7月，廖男於下午執行勤務前，已發現洗掃街車的方向盤、輪胎有異常狀況，但仍貿然駕駛洗掃街車出發，沿省道台16線名間鄉員集路，由西往東方向行駛，進行洗掃街作業。下午3點多突然下雨，廖男即停止作業，駕駛洗掃街車打算返回於南投縣南投市五育國中附近之車場，此時車廂內還有510公斤的水量。

洗掃街車開到台16線某彎道時，廖男此時車速仍近60公里，這時前方車輛減速，廖男隨即踩煞車減速。但因洗掃街車的水箱內500公斤的水量位移，導致洗掃街車整體重心偏移，失控逆向駛入對向車道，迎面撞擊由陳姓男子駕駛的自用小客車。陳男因顱內出血及開放性骨折，送醫後不治死亡。廖男則在場等候警方前來，自首犯罪。檢方依業務過失致人於死罪，對他提起公訴。

一二審法院均將他判刑7月，其中二審台中高分院認為，廖男明知車輛之狀況仍駕車上路，且於案發時地未減速慢行，導致發生本案車禍，造成被害人死亡之悲劇，損害無以回復，被害人家屬之精神、心理亦因之受有難以磨滅之傷痛，被告所生危害不容輕忽。但他犯後坦承犯行，態度尚稱良好，因此仍判刑7月。案經上訴第三審，最高法院24駁回上訴定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,洗掃街車,失控,逆向,對向,三審,最高法院,車禍,定讞

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