　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【大法官開庭】法庭之友讓審判聽見民意是助力或阻力

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《憲法訴訟法》三讀通過，將引用法庭之友制度，讓司法能聽見民意，希望成為裁判時的助力。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院通過《憲法訴訟法》，將大法官的釋憲由現行的會議形式轉成實際的審判模式，且針對人民聲請釋憲因此所為的違憲裁判，也直接及於個案。此外，為了使憲法裁判能夠廣納民意，亦沿襲外國法的法庭之友制度，徵求利害關係人能出庭提供意見。只是如此的制度，到底是憲法法庭裁判的助力，還是阻力，卻有討論之餘地。

現行的釋憲制度雖允許人民於個案救濟途徑已窮盡，致可因此聲請釋憲的規定。惟因大法官所能審查者，並非判決本身，而是裁判所依據的法律是否違憲，故即便宣告違憲，聲請者也只能依此解釋，向法院聲請再審或由檢察總長提起非常上訴，才能扭轉裁判。而由於這種審查乃偏向於抽象的法規，下級法院也可自行解釋大法官的意思，就常使違憲宣告僅具有宣示意義。

為了解決此問題，在《憲法訴訟法》第59條第1項，就規定人民於用盡救濟手段後，除裁判所適用法律違憲外，裁判本身若違憲，亦可因此聲請憲法訴訟。且根據《憲法訴訟法》第62條第1項，若認為裁判違憲，就須立即撤銷，並發回管轄法院，以免使憲法訴訟形同具文，致具有實質的效力。

只是如此的設計是否會讓憲法法庭成為「第四審」，實也未知，就得看未來憲法的門檻，到底是寬鬆或嚴格而定。也因憲法訴訟具有直接及於個案的效力，其審理程序就必然得公開且為言詞辯論，而由於憲法訴訟往往涉及多種層面之考量，所必須考量的因素相當多，就與立法形成產生相類似的情況。但憲法法庭的法官僅具有法律專業背景，為了避免過於武斷，勢必得徵求更多的專家意見。

也因此，於《憲法訴訟法》第19條第1項就規定，憲法法庭審理案件認有必要時，得依職權或依聲請，通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並得指定專家、學者、機關或團體就相關問題提供專業意見或資料。同時根據同條第3項，這些提供意見者還得揭露與當事人的關係、是否受有金錢支助等等。而根據《憲法訴訟法》第20條第1項，利害關係人亦在得法庭許可後，提出專業意見，並揭露其與當事人之關聯。凡此有關法庭之友的設計，都在藉由專業意見的提供，以讓憲法法庭能更廣泛的考量所有可能的因素。

只是能否成為法庭之友，裁量權乃在憲法法庭，就陷入一種不確定。其次，這類法庭之友，雖在法律上不屬於鑑定意見，不具有拘束法官的效力，但是否會產生實質影響，實屬未知。此外，法律要求必須揭露與當事人的關係，尤其是報酬多寡這類的資訊揭露，憲法法庭必須查核至何種程度，或只是形式審查，也無法從條文中看出。更重要的是，若揭露受有高報酬，是否會使憲法法庭對於當事人產生不利的偏見，甚至否定此等意見，也是一大問題。

總之，藉由法庭之友來廣徵意見，以彌補法官知識之不足，這方向值得肯定，就算法無明文，法院也可行之，如智財法院，早已行之有年。惟一旦將之制度化，則這些法庭之友到底會成為法庭審理的助力，抑或阻力，恐皆有待三年後實施，方能見出端倪。

好文推薦

吳景欽／【豆導涉性侵】就算是配偶也會成立強制性交罪

吳景欽／屍體解剖是醫療行為？法醫荒無解？

吳景欽／放寬資格限制後　與屍體對話的法醫夠專業嗎？

●吳景欽，真理大學法律系專任副教授、馬偕醫學院兼任副教授、台灣永社理事、台灣陪審團協會理事，著有：《法官應該我來當》、《國民參與刑事審判制度》。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
丁守中提選舉無效「3大重點曝光」！超過千人願作證
蔡康永罕見動怒！經紀人趕到場…犯錯同事躲旁邊哭
消防員累癱！永和「垃圾屋」起火　囤積物清出像海嘯過後

關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,憲法訴訟法,第四審,法庭之友,大法官,釋憲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

謝碧珠／法庭之友　讓司法審判聽見多元聲音

立院三讀　釋憲門檻降、大法官裁決釋憲案需有具名理由

蔡英文：引進德國憲法訴願制度　「憲法訴訟法」可望今年底通過

蔡正皓／【大法官開庭】《憲法訴訟法》讓大法官審案

吳景欽／【大法官開庭】法庭之友讓審判聽見民意是助力或阻力

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

吳景欽／【大法官開庭】法庭之友讓審判聽見民意是助力或阻力

UBA／林秉聖35分帶文化OT逆勝高師　 睽違3年有望八強

問過氣象專家了！韓國瑜就職典禮是晴天　彭啟明也會參加

最狂「16台結婚禮車」！一字排開比超跑猛　網暴動：XX時代的把妹車

收留親戚借錢修漏水「被騙走2棟房」　憨男無助吞藥尋短險死

豬瘟蔓延...劉樂妍「在大陸天天吃豬肉」：我和台灣是平行世界？

柯瑞轟42分最後0.5秒上籃絕殺快艇　KD也砍35+12

少女喵天冷當奴才暖暖包　「療癒打呼聲」網融化：好幸福❤

呸姐來了！蔡依林首登《紅白》曝演出「新專輯內容」

邱琦雯英國孤單過聖誕　竟和「乞討街友」路邊一起哭了

女王交換聖誕禮物規定3點　哈利竟送「生活不就是婊子」浴帽

法律熱門新聞

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵..

雷皓明／誰摔死了李新？

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

吳景欽／法庭之友是司法助力或阻..

陳德烈女友　車禍二審被加碼判賠

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

包庇外勞放水雇主　員警判刑定讞

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

檳榔西施遭老闆輪姦　獲賠150..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

龍建宇／工讀生不是人？

黃隆豐／假釋應否以社會觀感為由

更多熱門

相關新聞

法轉司：審判獨立無限上綱　無法建立司法公信

面對政治人物、輿論媒體不盡合理的批評，司法人員都應挺身而出，適時的回應說明；面對監察委員制度性的監督制衡，則應予以尊重。

魏應充開庭　法院裁定加保1億

女監受刑人上吊身亡　獄方：以為她在看風景

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

檳榔西施遭老闆輪姦　獲賠150萬

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

胡歌深夜被爆領證結婚！

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

12星座「離婚排行榜」大公開

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面