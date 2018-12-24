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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／【大法官開庭】違憲個案審查　大法官說了算！

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▲▼大法官，司法院大法官。（圖／司法院）

▲日前《憲法訴訟法》三讀通過，「憲法維護者」的大法官被賦予具體違憲審查權，可直接介入審理人民權利遭侵害。（圖／司法院）

大法官是為了確保憲法效力，防止違憲行為，解決憲法上之爭議而設計的制度，是「憲法維護者」。立法院於12月18日三讀通過《憲法訴訟法》，取代原本的《大法官審理案件法》（下稱《大審法》），將大法官會議改制為憲法法庭，審理案件包括：法規範之憲法審查、裁判案的憲法審查、機關爭議案件、正副總統彈劾案、政黨違憲解散案及地方自治保障等案件。未來大法官審理案件將採取裁判化及法庭化，採必要言詞辯論，從公布後3年實施。

修法原因主要是：1.《大審法》修正施行迄今已逾25年，不敷實務運作；2.解釋憲法案件的評決門檻過高，會議方式的制度設計造成案件審結不易，影響解釋之作成；3.憲法具保障人民基本權之功能，而現制的大法官違憲審查標的未及於法院判決案，形成人權保障缺漏。

修法重點在於：1.大法官審理案件全面司法化：採裁判化及法庭化方式，除了接近法院的訴訟程序，並以裁判方式宣告審理結果；2.調降憲法審查的表決門檻，主筆大法官「顯名制」，以提升審理效能；3.建立「裁判憲法審查」制度，使憲法審查效力擴及於法院確定終局裁判，完善人民的基本權保障；4.總統、副總統彈劾的審理採高密度規範，維護憲政秩序安定；5.設地方自治保障案件專章，強化制度性保障。

現行法下，我國大法官只有抽象違憲審查權，無法針對具體個案救濟，為更落實人權保障，本次修法建立裁判違憲審查制度，賦予大法官具體違憲審查權，讓大法官可「直接地介入」審理人民權利遭政府侵害之情況。

但大法官的權責未來會與最高法院衝突嗎？最高法院本是一般司法程序的終審法院，職權為糾正下級法院裁判違法、違憲；修法後的大法官亦可對具體個案的違憲爭議進行救濟，兩者的權責應如何劃分？是在最高法院上創設一個「第四審」嗎？

司法院強調，裁判憲法審查是特殊救濟制度，而非第四審。筆者以為，倘所有司法案件當事人都可以違憲為由，尋求大法官救濟，則大法官的人力絕對不夠，所以憲法訴訟必須嚴加過濾，並非所有案件都可往上尋求大法官救濟，至於未來會有怎樣的門檻設定，值得關注。

未來大法官處理憲法爭議時，必須開庭傳喚聲請人和相關政府機關到場說明、辯論，不像現在是大法官認為「有必要時」才開庭。又，開庭中，除各方當事人和關係人陳述外，大法官也會提出問題、引導當事人或政府機關的辯論方向。筆者贊同本次修法，除可回應社會各界對大法官釋憲功能之效能，釋憲程序更加公開透明外，亦更完善憲法審查、救濟制度，落實憲法保障人權！

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關鍵字：法律,司改人權,蘇南,憲法訴訟法,大法官開庭,違憲,大審法,第四審

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